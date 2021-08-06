味全龍與富邦悍將之戰打到晚間11點07分、1出局時，因天母棒球場現場雨勢再度加大，經過30分鐘等待後裁定雙方3比3握手言和，中職再度沒能見證天母球場特殊條款之下的「史上第一次」。

富邦2局靠著楊瑞承安打攻下2分，6局再下一城，龍隊則在3局追回1分，8局下再靠安打、投手暴投追平，比賽來到9局下1出局時，天母雨勢再度加大，富邦總教練洪一中上場與裁判溝通，裁判宣布比賽在11點07分時再度暫停。

事實上今天在7點02分時就因雨暫停1小時，所以雖然是6點05分就開打的比賽，打完五局已超過9點，動用「天母條款」機率大增；而今年4月9日龍隊與樂天桃猿之戰，差點有機會動用「天母條款」，但最終猿隊靠著詹智堯的致勝安打贏球，與「天母條款」擦身。

依據「天母條款」規章解釋，「天母球場比賽時間若超過夜間10點0分時，未賽至9局者以完成9局賽事為限，平手不再延長；若處於延長賽階段，於完成該局賽事後比賽結束。」

不過經過半小時等待，現場雨勢仍未停歇，最終裁判招集雙方總教練，確定比賽裁定結束，也讓中職再度與首度動用「天母條款」擦身；而龍隊新秀董秉軒在9局下敲出二壘安打，紀錄組表示因不影響比賽結果，因此他的生涯首安照算。