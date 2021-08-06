蔡健雅6日舉辦線上媒體見面會，宣布邀來法國前總統尼古拉·薩科吉的夫人、女歌手Carla Bruni（卡拉布妮）合作推出新單曲〈Photographs 〉，2人克服時差、跨海視訊同框，卡拉布妮一登場熱情送上飛吻，開心說正與家人在義大利旅行，昨透過網路進行「人與人間的連結」，心情稍微緊張。
蔡健雅表示起初也不敢置信能和傳奇女歌手卡拉布妮合作，歌曲錄製透過視訊跨海連線，熱愛巴黎的蔡健雅笑說，製作過程讓她鄉愁大爆發，若不是礙於疫情，早就飛到巴黎親錄。
談到合作起源，蔡健雅先前正在籌備新專輯，有聽說卡拉布妮想要找一個亞洲歌手合作，許多音樂公司都力薦蔡健雅，卡拉布妮當時聽很多Demo，但一聽到蔡健雅的聲音特別喜歡，透過視訊相識後，也很喜歡蔡健雅熱血沸騰個性，「我們一見如故，非常有話聊。」
蔡健雅化身老師，下了很大功夫研究咬字、發音，親自教導卡拉布妮中文，卡拉布妮拜託蔡健雅要嚴格教導，「我想要聽起來是真的在唱中文、而不只是玩票唱唱的感覺」，卡拉布妮在該曲中，唱4句中文，表現頗佳，也透露女兒、兒子現在都在學中文，她說唱中文很緊張，是很大挑戰，直誇蔡健雅是很棒老師，「中文是個很複雜的語言，離我的母語法文或是義大利文都非常遙遠。」
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