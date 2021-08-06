高雄連日大雨，6天來總共發生5起馬路塌陷和坑洞，前民進黨立委沈富雄直言， 「這種洞，我是專家」，他指出，道路坑洞只用土石回填坑洞口，根本沒用，下次照樣有洞，因為地下掏空不是一兩天的事情，他建議高雄市長陳其邁，應該從根本解決問題。資深媒體人趙少康笑稱「我還不知道老沈是地洞專家」。

中崙國中後方路面出現一道約80米裂痕，底下嚴重被掏空，水溝蓋也歪一邊。（圖／市議員李雅靜提供）

談及高雄天坑，沈富雄6日在《TVBS》政論節目「少康戰情室」表示，「這種洞，我是專家，我在美國的房子，一面靠海，一面靠河，所以這種陷下去再去填土、填石頭，不太有用，因為那不是根本」，他解釋，這代表裡面的沙、土已經流掉了，若沒從根本解決問題，只用土石回填坑洞口，根本沒用，下次照樣有洞。

沈富雄也指出，每次只要有出現坑洞的地方，其實大概都有一定的脈絡，在哪一條路上或管線，沈富雄說，他個人認為，有些地方是原本的工程就有問題，會出現坑洞的地方，不是一天造成的，也不是洞的問題，而是地下掏空的問題，地基會被掏空，是需要很長的時間的，見洞補洞，這不是治本的方式。

沈富雄說完後，趙少康虧他，「我還不知道老沈是地洞專家，老沈是鋤草專家」，說完全場來賓笑翻。趙少康指出，沈富雄之前在美國家除草，有人見他草除得很好，問他一小時除草費用多少。

陳其邁6日在議會聯訪時間表示，高雄是港都城巿，砂質地形比較多，另外重車多、地下管線也多，所以對於道路的維護，不管是鋪設或養護，都是很大的挑戰，尤其是大雨過後，因為砂質地形土質鬆軟，常會造成坑洞。陳其邁續指，因此不管是平時的道路養護，或者是大雨過後道路的修補，高雄都很努力，並希望能夠維持巿民的公共安全，所以前幾天大雨過後，就開始針對相關道路搶修跟路面維平。讓道路能夠更安全，這也是高雄巿政府一直在做的事。