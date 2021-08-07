創作新人Ray黃霆睿將推出個人首張創作專輯《fff》，專輯名稱相當巧思，從小就學習鋼琴的他，以鋼琴樂譜上的樂譜記號「fff」，延伸對應著Ray自己的音樂之路，他從小就練琴，國小讀音樂班一路念到音樂所畢業，深蘊20年的音樂底子，成為「歌手」其實做了內心一番掙扎。

他從古典學院派跨越到流行音樂的領域，當年考取了伯克利音樂學院最後決定放棄，選擇與唱片公司簽約留在台灣追尋發片夢，新歌〈我們〉是粉絲們敲破碗，終於推出的期待之作，從〈來不及說再見〉、〈我們〉兩首歌都與「BL小說教母」林珮瑜最新力作《奇蹟》合作，戲迷從觀看前導片就被Ray歌聲給打動，這回MV由知名導演黃子然執導，邀來兩位男主角曾向鎮與黃丞邦再續前緣，攜手演出小說之外的番外愛情篇，上架不到一週就突破百萬點擊的好成績，出道作品兩支主打MV都在一週內突破百萬觀看。

他歌聲圈粉了各地粉絲，MV特別製作中文、英文、泰文、日文、西班牙文、越南文、印尼文共7種語言，他開心約定，「看到很多海外粉絲在MV下面留言，很謝謝大家喜歡這支MV作品，希望未來有機會到當地唱現場給你們聽」；拍攝時他吃足苦頭，在狂風下吃土、吞沙、曝曬樣樣來，導演稱讚「很少有人在風這麼大的拍片環境下，還能立刻進入狀況」具有表演天份。