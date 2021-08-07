陳芳語（Kimberley）近來與茄子蛋主唱阿斌合唱的新曲〈沒什麼大不了〉，兩人表面看似沒交集，卻已認識彼此許久，阿斌表示：「其實在Kimberley出道前我就跟另一個樂團成員們一起在河岸留言看過Kimberley的演出，當時就覺得這個女生很會唱歌，後來也常在活動中遇見彼此，自然而然就認識了。」

兩人疫情前更驚喜發現彼此是上同一個健身房的「健友」，常在健身房巧遇彼此，這樣的緣分也巧合也讓Kimberley在重拾這首歌曲創作後，靈機一動想到要找很有緣分的跨界人選茄子蛋阿斌一同完成這首歌曲，新奇組合迸出許多火花。

聊到與茄子蛋阿斌一起共同製作的過程，她笑說：「其實我本來很期待能在這首歌唱台語，但後來想一想還是...先不要！哈哈哈」，茄子蛋阿斌則說：「當初接到邀約覺得很驚喜，也直覺覺得應該會很好玩，當時聽到demo也很喜歡、第一印象就覺得很好聽。在溝通過程整個製作團隊跟Kimberley完全放給我唱，於是也調整了更接近我習慣、更有感覺的旋律，在最後副歌橋段也幫她和聲逼出個大高潮。」