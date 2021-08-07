坦白說在門診最棘手，我最不知該如何處理的就是女性性行為疼痛的問題。

因為一方面傳統的醫學教育對女性性功能障礙這一塊幾乎甚少著墨，二方面我一直認為性這件事這不僅是一個人的醫療問題，應是兩個人的互動協調，更甚者，其實還深受整體社會文化的影響。

●身體形象焦慮，不是一句放輕鬆而已

這類型的女性通常都是反應，即使當下氣氛浪漫，前戲足夠，但男性生殖器要進入前就會非常緊張無法放鬆，有明顯撕裂疼痛感，久而久之對性事感到壓力甚至害怕，令一方面又焦慮自己無法配合伴侶，讓兩人感情生變。

特別的是，當她們上了檢查台內診，不管是觸診或使用擴陰器就可以如常配合，檢查後陰道結構也正常，沒有陰道中隔、不會乾澀，也沒有陰道痙攣問題，那為什麼和自己的伴侶分享親密時會因無法放鬆而感受到疼痛呢？

根據我這幾年在診間和網路上的觀察，這不單純是個人過度緊張的因素，光一句「放輕鬆」根本無法解決她們的困擾。

首先，很多女生在面對另一半時，總擔心自己的身體不夠完美，腿太粗、皮膚不夠光滑、陰部有異味，這個姿勢小腹會不會凸出來，他會不會嫌我的乳頭顏色太深等等，再加上現在的社群廣告總愛強調「女神」的形象，彷彿要符合某個遙不可及的形象才有資格得到愛，「我這樣真的能得到性福嗎？他會不會覺得我不夠完美」這種念頭出現時，心裡壓力無限大，下半身的肌肉當然跟著緊繃。

再加上從小女性常被教育成要矜持端莊，不要讓人覺得隨便，要「自愛」人家才會愛你。導致很多人在性行為時不敢表現得太投入，深怕被認定成有經驗的好色女人，即使在現在，我還是常在討論網站看到有女生質疑自己性慾過強，會主動「想要」是不是不正常，也有女生私訊問我頻繁自慰是否會傷元氣，需要抽血檢查內分泌嗎？

更可怕的是，社會文化對男女在性這件事上有著嚴重的雙重標準。男人性慾強就會勇猛、強、風流倜儻，女人對性事熱衷就會被貼上負面的標籤好比蕩婦、欲求不滿。甚至連我在大學時，也曾因手毛多、下巴容易長痘痘被班上同學輕蔑地取笑性慾強，現在回想起來，我也只能說當時年紀小沒勇氣，怕破壞氣氛和友誼，只能笑笑不回嘴或自我解嘲。

但其實毛髮量、痘痘和性慾哪有關，更何況女生性慾強又怎樣，這不就是人性和個體差異嗎？不管是自慰、性幻想，或主動要求性行為，都是很健康很正面的兩性互動。

就這樣，內在外在雙重壓迫下，很多女性只好拚命壓抑自己的慾望和感受，導致臨場時根本無法放鬆享受，甚至感到疼痛不堪，苦只能自己往心裡去。

●愛惜身體，接納自己的不完美

要解決性行為疼痛的問題，除了講到爛的那套使用水性潤滑液、一起看Ａ片、延長前戲時間之類的方式。我認為還是要去探索自己內心深處，思考一下自己是否困在身體形象焦慮，總是擔憂自己不夠完美，或是被過往不知所謂的貞操觀念綁架，陷入莫名道德束縛的框架。

女性要享受性愛，與其說要先自愛，倒不如說要懂得更愛自己的身體，接納自己的不完美，畢竟沒有人是真的完美，妳也不需要多完美才值得被疼惜。

我一直認為運動會是一個好方法，讓妳欣賞自己的身體，不論是完成一場全程馬拉松、舉起比妳體重更重的重量、跳一場舞、騎上一次武嶺，當妳發現身體有無限的可能，帶妳到不曾想像過的地方，妳就會更珍惜它。

另外，千萬要遠離會讓妳沒自信的人，很多伴侶和廣告一樣，習慣恐懼式行銷，利用貶低羞辱的字眼綁架妳、控制妳。就曾有女性告訴我，所有性交疼痛與障礙都在離開一直嫌棄她的男友後自然消失了，根本不需要潤滑劑。

(本文摘自《無框身體》/高寶書版)

【內容簡介】「我不是很喜歡『妳歡喜做，甘願受』這句話，因為很多女人在做之前，以為自己是沒得選的。」――烏烏醫師

【作者簡介】烏烏醫師

一個長的像運動員的婦產科醫師，陶醉於新生兒爽朗的哭聲，被胎兒3D的臉龐療癒。熱愛重訓跑步，偶爾做做健康大於美味的餐點。懷抱著無限夢想，努力前進著，希望成為一個持續傳遞正面能量的婦產科醫師。著有《孕動․孕瘦》、《無框身體》。

[學歷]

國立臺灣大學醫學系

[經歷]

臺大醫院婦產部產科研修醫師

臺大醫院婦產部住院醫師/總醫師

臺灣婦產科醫學會專科醫師

英國胎兒基金會（FMF）透明帶測量合格醫師

美國運動委員會私人教練證照(ACE-CPT)

[現任]

禾馨婦產科主治醫師

懷孕及產後婦女體適能專業訓練教練(Pregnant Woman and Postpartum Fitness Special Training)