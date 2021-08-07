戴爾 DELL 為國際筆電大廠，旗下電腦種類相當豐富，而其中最廣為人知的就是「XPS 系列」；帶來的極致窄邊框、超輕薄尺寸與極輕巧的重量最為耀眼，讓編輯我相當癡迷。

台灣這邊，筆記型電腦涵蓋範圍從旗艦商務到一般家用型皆有涉略，提供多種類型定位。

DELL Laptop & Notebook 產品線佈局：

＊Inspiron 系列 (這次評測主角)

＊G 電競系列

＊XPS 系列

＊Alienware 高階電競系列

＊Vostro 系列

今天受邀評測主角為「Inspiron 5000 主流多媒體款系列」，該系列筆電涵蓋超值型到旗艦型，尺寸上到最大 16 吋、下到最小 14 吋。那剛好這次評測機型就選在中間的 15.6 吋，並且採用 Intel 處理核心搭配 NVIDIA 顯示卡組合，型號總稱為 Dell Inspiron 15 5510 型。

另外說明一下，若是想要目前最夯的 AMD YES！DELL 這邊一樣有提供 inspiron 5515 機型，並且搭載目前最新 AMD Ryzen 的 CPU 處理器加上 Radeon 顯示卡組合搭配。可選規格真的非常多元，不過這種組合的尺寸大小就少了一種，僅有 14 吋與 15.6 吋。

總的來說 15.6 吋的 inspiron 5510、inspiron 5515 這兩種型號：

1.處理器可選 第 11 代 intel Core 或是 AMD Ryzen 兩種廠牌處理器

2.顯示卡可選 Intel Iris Xe & AMD Radeon & NVIDIA MX450 三種

3.螢幕則可選 FullHD 250nits with 45% NTSC 或是 FullHD 300nits with 100% sRGB + TÜV物理防藍光 兩種

4.機身配色的話則有月夜灰藍 / 銀河星跡 兩種配色

【外盒開箱】

到貨產品除了紙盒外箱，內容物如圖所示。（科技狗提供）

盒裝配件內容物有保固說明書與操作手冊、充電線材、 Inspiron 15 5510 單主機一台，官網下單標配並沒有附贈筆電收納袋、也沒有標配滑鼠，相當簡約，需要額外加選 ( 一般經銷通路和電商購買則有搭配筆電包和滑鼠 )。

標配供電用變壓器為 DELL 原廠，總輸出功率為 65W。變壓器連接電源介面為米老鼠頭；與筆電機身連接埠並非使用 USB-C 介面，而是採用傳統式充電頭。

DELL PA-12 AC adapter 交流適配器輸出功率及國際支援電壓如下：

＊INPUT : 100-240V 50-60Hz

＊OUTPUT : 19.5V 3.34A / 65W

型號 Inspiron 15 5510，這台 Intel Core i7 單機身重量為 1643.2g，線材及變壓器為 327.3g，線材與機身總重達 1970.5g，DELL Inspiron 5000 系列定位在家用主流型，特別是 15 吋考量到擴充性，重量並非它的最大優勢。

採用全機身鋁製外殼的機身，筆電 A 面在不同角度，白光燈源斜入角的照射下，銀河星跡色會有相當豐富的色彩，從斜面觀看就會變成銀灰色，可惜的是指紋會稍微顯現出來。若由上往下、正面俯視的話，則會變成有點白金色、甚至會有偏白色的錯覺現象。

至於中間的 DELL 銀圈 LOGO 有特別做壓痕處理，是摸得到的品牌圖示。

左右兩邊的隱藏式下拉式鉸鏈，除了有橡膠軟墊保護鋁製外殼，並且提供抬升筆電的支撐防護，更能增加底部出風口的散熱面積、也讓機身不易滑動。還能加大向下發力的擴音喇叭效果，使得音場空間變得廣闊不悶、還很大聲喔。

最大傾角 130°。（科技狗提供）

筆電一樣也設計成單手就能做到掀蓋動作，無須兩手使用。並且掀蓋極限達到最大傾斜 130° 的開闔角度。

15.6 吋的螢幕邊框粗細尚可接受，四周邊框也有做墊高處理保護螢幕，螢幕詳細表現等等奉上。

筆電 B 面，頂部有 90 萬像素 720P HD 攝影鏡頭，有可供手動開闔鏡頭蓋的防窺遮蔽蓋，不需要再額外貼上有色膠帶防止被偷窺啦。

B 面細節：

＊左右兩顆收音麥克風

＊0.9MP / [email protected] 攝影鏡頭

＊防窺遮蔽蓋

＊攝影機狀態白色指示燈

整體內縮完整尺寸的滿把全鍵盤，除了支援防潑灑、也包含提供滿滿生產力的獨立數字鍵盤，下部為非置中、向左位移 115 x 80mm 觸控板，雖然少了玻璃材質包覆的冰涼感，但是依然不減它的滑順咕溜感。

右下角有德國萊因集團 TÜV Rheinland 低藍光認證貼紙、NVIDIA 貼紙、還有 Intel Core i7 貼紙，但就少了最近頗夯的 Intel EVO 認證。

獨立出來、沒有背光功能的這顆獨立電源鍵一併做在數字鍵盤內，偏硬的按壓觸感大大降低了誤觸開關機的可能性。上下方向鍵被擠壓成差不多大小的尺寸，初次使用需要習慣一下。

除了電源鍵，其餘鍵盤按鈕都有兩段式亮度的背光鍵盤，都會發光，不過系統沒有可以調控鍵盤背光的軟體，純靠實體鍵盤調控亮度。

整體來說，按鍵回彈有點小鬆散、不夠強力，但是 1.3mm 的鍵程不至於太短，編輯我是可以接受的程度。只是手指在鍵盤上面游移定位感稍嫌薄弱、不太明確；鍵程感受這部份相當主觀，僅供讀者參考。

除了底部 D 面的進氣孔，就是往螢幕吹出的出氣散熱孔，加上 D 面，全機身就這樣一進一出的散熱方式來做機身廢熱處理。

鋁製外殼 D 面也有橡膠墊片增高機身減少接觸面積，中間有個相當不顯眼的 Inspiron 字樣。兩側則有向下出力、與桌面產生共振效果的的喇叭開孔。

外觀設計上看起來算薄，不過仔細一看，其實巧妙的用機身收邊方式打造出來視覺感受算厲害，就好像薄的有那麼一回事。（完整評測請詳看原文連結）

【總結】

DELL 這名號一打出來通常就是商用頂規加上亮眼顯色的螢幕表現。Inspiron 系列雖然重量不走頂尖輕薄，但可圈可點的超大彈性升級空間和合理螢幕表現，已經讓斤斤計較的規格控卸下了防備心。再來就是中央處理器的兩大廠牌殘酷拉鋸戰，而戴爾這邊也選擇了超完美應對作法：想要甚麼？自己選！

誰也不用因為沒得選就拋下戴爾這間筆電大廠，它有一狗票客製化的可選規格，都是對 DELL 愛好者友善的解決辦法，真的超級聰明。

再來少了「Intel Evo 認證」這件事，看起來應該是落敗在續航力需要達到 9hrs 這一點，Inspiron 15 5510 的電池容量不算太大，僅有 54Wh，而經由 PCMark 電力項目實測約莫落在 3 hrs 21 mins，算是勉勉強強。其餘的開闔螢幕秒內喚醒倒是沒有太大問題，該有的滿血版 40Gbps 頻寬的 Thunderbolt 4 加上 Wi-Fi 6、802.11AX 這些也都有到位，所以有沒有 Intel Evo 認證筆者我這邊倒是還可以接受，效能與規格也都有給到一定水準囉！