【永久凍中的碳含量約為150億噸】

永久凍土中含有豐富的有機物，其碳含量約為150億噸，這是大氣中碳含量的兩倍、全球所有森林碳含量的三倍，如果我們人類還繼續保持當前的化石燃料消耗速度，那就有70%的永凍土陸續融化，如果我們大量減少化石燃料排放，就會降低到30%左右，這30%到70%的永久凍土中，封存在有機質中的碳會開始被微生物分解，它們會以這些碳作為燃料或能源，並以二氧化碳或甲烷的形式將其釋放出來，但是在冰裡面只會藏著這些物質嗎？

【冰樣本中發現了幾十種從未見過的古老病毒】

近期在一次研究考察當中，一個勇敢的科學家團隊在西藏的一個冰樣本中發現了幾十種以前從未見過的古老病毒，根據俄亥俄州立大學的一份新聞稿聲稱：「從事這項工作的研究人員對病毒如何面對目前地球的氣候變化反應感到好奇，才有了這次的行動。」根據7月20日發表在《微生物》雜誌上的研究認為探索病毒的遺傳編碼可以解釋生物是如何生存在極端條件下，甚至可能對於在火星上的生物能有更多了解。

「我們只希望他們不會傳染給任何人。」不過很幸運的是，這些新病毒在大約15000年前冰凍之前似乎就已經存在在古代植物和土壤生物當中，這種病毒本來就不是在人類或動物中生存，而這些倖存者似乎一直都過得很好，他們能在嚴寒中茁壯成長。

【對抗氣候異常的方針】

「我們對這些極端環境中的病毒和微生物知之甚少，也不知道它們到底是什麼。」該研究的作者、俄亥俄州立大學地球科學家朗尼·湯普森在新聞稿中說：「記錄和理解這點非常重要，細菌和病毒是如何應對氣候變化為這次研究的主要重點，以及當我們人類從冰河時代走入像現在這樣溫暖的時期時究竟會發生什麼改變也是該研究的一大重點。」

因此研究人員希望他們能在古老的病毒身上發現幫助他們拼湊所有在化石上尋求不到的空白記錄，研究團隊認為：「只要我們專注於這些古老的病毒身上，它們肯定能夠給我們更好的氣候應對方針來對抗今日已經回不去的氣候異常現象。」

圖片來源：Getty Images

資料來源：DAN ROBITZSKI(2021JUL 23).SCIENTISTS DISCOVER DOZENS OF ANCIENT VIRUSES FROZEN IN ICE. Futurism