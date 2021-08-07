台股攻上一八○三四之後，出現一波拉回，在七月二十八日一度回挫一六八九三．七，這是我所說的，一萬八千點是大關，多空會在一萬七～一萬八之間爭持調整，釐清眼前的一些變數，包括Delta變種病毒對疫情帶來的進一步衝擊？半導體產業重複下單，進入下半年產業實質的供需狀況如何？還有中國一連串監管措施，對全世界帶來什麼影響？還有傳產股會不會捲土重來，尤其是鋼鐵、航運股還有沒有另一波行情？而真正牽動這些變數的是下半年到明年的景氣榮枯，這才是台股能不能順利朝兩萬點大關邁進最重要的指標。

中國監管措施重擊股市

目前看好台股上兩萬點的，專家有張錫、谷月涵，技術派大師杜金龍比較保守。投顧的元大看二萬一千，外資高盛看一萬九千，瑞銀看二一五○○，這是看多台股的陣營。如果台股可以挑戰兩萬大關，我想一定不會快速衝刺而過，正是像打羽球般，吊小球慢慢搓，很可能是台股邁向二萬點的常態，這是第一個思考的點。

我們先來注意一下，七月過完，進入八月，大家可以掃瞄全球股市七月的表現，台股在七月下跌五○八．○五，跌幅二．八六％，亞洲市場的印度小漲○．二％，南韓的跌幅跟台灣一樣，正在辦奧運的日經指數下跌一五○七點，跌幅五．二四％，美國道瓊上漲一．二五％，再寫三五一九二的新高，Nasdaq也漲一．一六％，費城半導體上漲○．三四％，美國各大指數都是上漲的，但是全球最弱勢市場出現在中港，這當中香港恆生及國企業股災情最慘重。七月香港恆生指數大跌二八六六．九二，跌幅九．九四％，更慘的是香港國企指數大跌一四三○．一七，跌幅十三．四一％，而代表深滬股市的滬深三○○指數大跌七．九％，上證Ａ股跌五．四一％，深圳跌三．二七％，從這個現象可以看到中國一連串監管的影響，港股受到衝擊最大。

如果把今年全球股市的表現，統計到八月二日為止，台股上漲十八．八一％，排名第五，領先台灣的有阿根廷、費城半導體、法國及越南。整體來看，歐美股市表現出色，較差的是中國及東協國家，香港今年下跌三．七九％，滬深三○○跌五．五％，馬來西亞跌八．四四％，菲律賓跌九．七一％，印尼小漲一．六四％。

中資企業赴美上市止步

從全球股市的表現可以看出，中國監管衝擊中國及香港，另一個是疫情席捲亞洲，越南本來是防疫模範生，如今疫情衝高，胡志明股市七月大跌七．八二％，菲律賓更是大跌九．一五％，台灣與越南是去年亞洲確診病例相對比較少的國家，台灣在五月中旬出現破口，越南也隨即被病毒攻破，這三個月來，台灣已努力把單日確診個案降到二○例以下，但越南每天都有七、八千人確診，如今確診人數已達十五．八萬人，疫情剛爆發的時候，很多地方首長都喊著要封城，台灣挺過了，但越南正陷入封城窘境，很多台商工廠都被迫停止生產，看起來疫情沒有收斂之勢，會是影響今年下半年全球股市的主要變數。

另一個是中國監管加緊帶來的衝擊正在加大，這一年來，從螞蟻上市喊停、滴滴上市App下架，鬥魚、虎牙終止合作，騰訊音樂解除網路獨家版權，到最近校外培訓行業幾乎滅頂…，這兩天騰訊似乎又有大事發生。新華社旗下「經濟參考報」發表一篇題為：「『精神鴉片』竟成數千億產業」，這篇文章一度造成騰訊股價盤中大跌十．八％，終場下跌六．一％，收盤是四四六港元，市值跌到四．二六一兆港元，換算成美元只剩五四七七億，略勝阿里，但已遠遠落在台積電之後，台積電突然搖身成為兩岸三地最大市值企業，穩穩站在六○○○億美元之上，關鍵就是阿里、騰訊股價直直往下掉。

這一陣子，中國的監管動作愈來愈大，看起來是美中已從貿易戰、科技戰進入金融戰的深水區，過去眾多中資企業到美國上市的路看起來會被擋住，而中國內部監管加嚴，也對資本市場帶來顯著影響，例如，滴滴十四美元掛牌，最高到十八．○一美元，最慘跌到七．一三美元，這次阿里從三○九．四跌到一七四．五美元，市值最慘一度剩下四八七三．三四億美元，騰訊是從七七五．五港元，一口氣殺到四二二港元，快手從四一七．八跌到一○三港元，嗶哩嗶哩從一○五二跌到五七三港元，美團從四六○跌到一九○．四港元，百度從三五四．八二跌到一六二．○五美元，跌幅都超過四成以上。（全文未完）

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