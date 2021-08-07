氣候變遷」與「環保能源」一直是美國總統拜登（Joe Biden）的重點，在眾多環保政策當中，「電動車」產業的發展可說是重中之重，日前提出的二．二五兆美元基礎建設方案重點之一就是要加速電動車普及，目標要建造五五萬座電動車充電站。

美國大力興建充電設備

這項政策在近期終於有新進展，根據外媒《紐約時報》報導，美國兩黨參議員談判小組在七月下旬達成一兆美元基礎建設協議，將為拜登的環保議程支付一筆可觀的頭期款，包含七五億美元在全美各地打造電動車充電站，另外還有五○億美元採購電動與混合動力校車，為的就是要降低對柴油校車的依賴，加速普及電動車以遏制急速變遷的氣候。

確實，要推動電動車普及，完備的充電設備絕對是當務之急。根據國際能源總署（ＩＥＡ）發布的報告指出，二○二○年全球電動車銷量為三○○萬輛，年增四一％，電動車銷售量至二五年將成長至一五○○萬輛，二○三○年達到二五○○萬輛。隨著電動車銷售量逐年成長，未來充電設備需求勢必要達到一定的車樁比，如今在美國政策大力推廣下，台廠中包含充電樁設備業者。

健和興憑藉著在電源相關連接器及特大電流之技術平台優勢，長期供應特斯拉充電槍，其中，新能源車導入品牌車種數量逐年增加，在新能源車車體與充電樁領域營收占比已達十七％，全年可望朝兩成邁進。今年以來，營運表現維持高檔，截至六月為止，就有四個月營收創下歷史新高，五月營收更是一舉衝上四億元大關，六月營收受兩岸產線調配與運輸問題影響，使營運小幅下滑三．四％，但是較去年同期成長四七．六％，ＥＰＳ○．五七元，賺贏四、五月總和，推升第二季營收創單季新高，達一一．九三億元，季增一二．四％、年增四○．七％，ＥＰＳ一．○七元；上半年營收二二．五五億元，成長四五．一％，也為同期新高，稅後純益三．五八億元，年增七○．二％，ＥＰＳ二．二七元，直逼去年全年的二．三二元。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2155期精彩當期內文轉載》