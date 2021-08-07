「請大家告訴我！這是真的嗎？我們麟洋讓世界看見台灣了，我們麟洋真的做到了！再次向全世界大聲的自我介紹，我是台灣羽球選手王齊麟。」7月31日，「2020東京奧運」世界排名第3、男子羽球雙打搭檔王齊麟與李洋的「麟洋配」，最後關鍵壓線球擊敗中國隊奪金，刷新台灣奧運羽球史新紀錄，王齊麟開心在臉書上分享榮耀。

今年26歲的王齊麟，現職為土地銀行羽球隊隊員，從國小3年級開始接觸羽球專業訓練，參賽項目以混合團體與男子雙打為主。2014年，王齊麟與陳宏麟成為固定搭檔，參加國際賽事成績斐然，17年拿下黃金大獎賽3冠軍、世大運雙金。18年拿下世錦賽男雙季軍。

19年，陳宏麟決定在國際賽中退役，王齊麟改與李洋搭檔參賽。同年7月，「麟洋配」在美國羽球公開賽冠軍戰對抗韓國隊，卻因第3局王齊麟受傷退賽，但李洋事後臉書寫到：「不論未來比賽結果如何……我們還要一起努力在場上拚搏爭取站在頒獎台上呢。」果然陸續在今年1月起赴泰國參加YONEX泰國公開賽、TOYOTA泰國公開賽、世界羽聯世界巡迴賽總決賽，以15連勝成績拿下3個冠軍。

場上稱霸場下柔和

「反差萌國手」全靠軍人父親調教

事實上，王齊麟從小就跟著父親王偉建開始接觸羽球，踏上奧運金牌之路，王偉建是重要的幕後推手。

「我爸常常跟別人這樣介紹我，我年齡26歲、但球齡27歲，因為我媽懷著我的時候，就在打羽球！」羽球場上猛烈殺球、外型陽剛帥氣的王齊麟，談起自己的父親口吻卻像個小男孩，神情也變得柔和，「我爸媽因為打羽球認識結婚，從小跟著他們跑羽球場打球，對羽球『異常熱愛』。」他說。

憑藉對羽球的熱愛，推進著他邁向國手之路。「我是誤入歧途的運動員，我們家是書香世家，我從小學過鋼琴、珠心算及英文，但最開心的活動還是打羽球。」王齊麟口中的「書香世家」其來有自，其父王偉建從前是軍人，現在是東吳大學中文系兼任助理教授，母親陳美惠是出版社編輯，家族成員多為教職員，而王齊麟是王家唯一運動員。

周末在台北敦化國小打羽球，是王家固定活動，王齊麟描述這是他的羽球啟蒙之地，同時充滿著他與父親相處的回憶。而父親王偉建觀察到兒子有打羽球天分時，還特地報名考取中華民國羽球協會的C級、B級教練資格，只為了讓自己有理論基礎，更深入給予兒子相關專業指導。

詢問專業意見，教練建議要10歲後、筋骨發展健全才適合開始訓練，那大約是小學3、4年級。「當王齊麟3年級時，決定要試試看打羽球，我就幫他轉學到有羽球隊的台北民權國小。」王偉建說。

除了學校專業訓練外，王偉建找了曾是中國國家隊選手，後移居來台的韋焰，擔任王齊麟的專屬教練，每周末訓練1小時，長達9年之久，算是王齊麟的啟蒙教練。等到王齊麟升上國3，確定要走羽球這條專業路時，王偉建又再幫忙安排另一個教練李謀周。

「做父母能給的，就是一個環境。」他引用《禮記．學記》的「導而弗牽、強而弗抑、開而弗達。」解釋，對孩子的教育要誘導、設定目標，但不要過分強制、甚至抑制孩子。「家長不要太早替兒子做決定，一旦孩子自己決定要走運動這條路，就要加強運動專業訓練、技術個教及學校課業的基本要求。」

王偉建也不認同運動員全然就以運動為主，其他課業都不管，「人文訓練很重要，這是運動員心理素質的基礎，一定要文武合一。」王齊麟中小學時，除了羽球專業訓練之外，陳美惠負責培養王齊麟的閱讀能力。「從小給他聽故事書、相聲，還安排他彈鋼琴。國中基測分數還有350分。」

有栽培也有衝突

父親盼他：「做一個被人選擇的人」

王偉建心甘情願用力栽培王齊麟，陳美惠為了專心照顧兒子辭去編輯工作，改為在家接案貼補家用，王偉建一肩扛起房貸、全家生活開銷，但為了陪兒子到處比賽，買了一輛小車四處征戰。王齊麟成為國手後，今年初泰國羽球公開賽拿下男雙冠軍金牌的獎金，第一件事就是為父親添購一輛Skoda Scala，回報一路栽培、照顧自己的父親。

王家父子也有過衝突。「我爸是軍人非常愛面子，每次跟他搭配打球，他嘴巴上說不在意結果，其實心裡非常在意輸贏。」王齊麟回憶國小時期，某一場業餘羽球比賽，王偉建打前場，他負責後場，結果王齊麟看到關鍵落地球在界外，父親聲稱看到在界內。「結束下場之後，我爸把我拉到旁邊，痛罵我說：『你爸是騙子？懷疑你爸？』」類似的場景發生過好幾次，讓當時就讀國小的王齊麟，非常排斥跟父親同隊打球。

「某次比賽結束，表現不好被我念兩句，他當下回嗆我：『不然你來打！』，我當場一巴掌打過去！」王偉建一邊回憶，臉上充滿歉意。此後，關於比賽的任何建議他都默默記錄下來，不直接與王齊麟正面衝突，私下與教練交換意見。

「王爸非常尊重教練，從不干預訓練內容，只丟下一句不要讓他斷手、斷腿就好。」和這對父子相處9年以上的教練韋焰觀察：「王齊麟對父親必恭必敬，也不敢反抗，可能與他嚴肅的軍人形象有關，也在父親栽培下向金牌之路推進。」韋焰說，王偉建雖然對教練賦予很大的訓練空間，但他也十分在意兒子學習過程，每次看完王齊麟的比賽，王偉建記錄兒子優缺點，把建議跟教練討論，「爸爸講的話兒子不見得聽進去，但我講，齊麟就會聽。」

王齊麟國一暑假，王偉建請託韋焰，特地安排前往昔日母隊的中國國手，共同進行為期兩周的魔鬼訓練，「王齊麟能撐過來，以一個國中生來說相當不容易。」這也奠定了羽球選手之路的堅實基礎。

對於羽球雙打選手而言，換搭檔是一大打擊，好不容易培養好的默契必須砍掉重練。王齊麟告訴《今周刊》，他在土地銀行羽球隊受訓，尚未成為正式行員期間，合作金庫來挖角年輕球員，連他的搭檔也被挖角，讓他陷入低潮，考慮要離開土銀，卻被父親阻擋，要他飲水思源。

「把自己做到最好，做一個被人選擇的人，而不是選擇別人的人，要謝謝人家曾經陪伴過你。」這是王偉建給王齊麟的一席話，他謹記在心，打消跳槽念頭，保持正面思考，重新整頓自己。「我資質不好，我沒有休息時間，我在休息的時候，別人也是在進步。」王齊麟透露，過去父親經常在大小賽事結束後，用LINE傳來「家訓」，內容不外乎是引用《孫子兵法》搭配在球場上的戰略。「以前還有點排斥，現在想想，爸爸也是關心我，有用的我就會吸收起來。」

「小時候是爸爸影響齊麟比較多，長大是齊麟影響爸爸比較多。」陳美惠觀察，父子倆關係，直到王齊麟高職畢業後愈來愈獨立，開始有自己的想法，王偉建才開始卸下軍人嚴肅形象，變成和兒子一起爬山、嬉笑的朋友。

回到球場，去年一場親子球賽，王齊麟與父親一起參賽，看著父親拖著64歲身軀、漸漸跑不動的背影，對照國小期間，父親帶著小蘿蔔頭的他，在羽球場上健步如飛，他開始意識到父親年紀大了，也愈來愈珍惜每一次與父親打球的時光。

王偉建提到這次東奧比賽，「他有打給媽媽哭，我是看新聞才知道，當時心裡很酸。」但他觀察幾場比賽下來，「麟洋每次遇到失誤，都能很快又把狀況調整回來，我就對他們奪牌很有信心。」

王偉建透露，為了祈禱兒子拿奧運金牌，他已經連續3年，每個周末選1天，爬到七星山配1罐金牌啤酒，「風雨無阻，只有前一段時間因為疫情才暫停。」要打金牌戰當天，他像要完成這場儀式的最後關鍵一樣，背著半打金牌啤酒上七星山，和朋友在山頂上喝完祝禱。

「拿下奧運金牌，這是他給我最好的父親節禮物。」王偉建喜上眉梢，但他隨即又展現軍人本色對王齊麟喊話：「拿下奧運金牌是你20歲立下的目標，現在已經達到了，未來10年要多多栽培學弟妹，傳承，繼續為台灣發光發熱。」他強調：「我最驕傲的不是球技，而是教養。」

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