6年前，玉山銀行董事長黃男州的79歲父親黃葉明離世。他記得，那些年爸爸身體不適，對於醫生交代的各種叮嚀，總不嫌煩地按部就班做好做滿，每天也不忘出門散散步、活動筋骨，「直到過世前，進醫院加護病房的前1天，他還堅持要自己走路運動！」隔天大年初四，突然發現情況不對了……。

「毅力」這兩個字，從一而終、沒有折扣的，成了黃男州對爸爸的一生註解。

「我從父親身上看到的是，他很有毅力。」黃男州不諱言，1936年日治時代出生的父親只有小學學歷，早年跟著入贅的祖父務農，經濟狀況不好；父親18歲決定到嘉義化妝品工廠當學徒，5年後回台南佳里創業，「生活上很辛苦，可是他很有毅力，很認真去學一些東西。」

老爸的毅力》

小學畢業典禮的致詞 反覆練習

父親的化妝品公司草創時期舉步維艱，創業3年後父母結婚，再過3年有了黃男州，父子相差29歲。「（父親）做生意開始時很辛苦，但是，他一直往前走。」這是黃男州後來才知道的事，那段時間家裡經常沒錢，媽媽只能把所有嫁妝全部變賣掉，連外祖父、外祖母也拿出一些積蓄，支持這個做創業夢的女婿。

黃爸爸的創業起點是1958年底，而在黃男州的印象中，父親事業是在1968年小妹誕生後才開始上了軌道，「算一算，大概有10年時間非常、非常辛苦啊！」家裡人說，該是屬猴的小妹帶來財氣。或許真有某些天助成分，但自助必然才是大者，「他對心底想要做成的事，就是會很努力、很專心⋯⋯，就是要把想做的事情做到好。」黃男州說，「這是我從父親身上學到的重要一課。」

對於父親的「把事情做好」，孩提時的小黃男州終究懵懵懂懂，但高中時代的一次經驗，卻讓這樣的父親形象深刻烙印在黃男州心中。

當時，父親擔任母校台南佳興國小的家長會會長，要在畢業典禮上台代表家長致詞，妹妹也是該屆畢業生。爸爸請正在讀高中的黃男州幫忙撰寫致詞稿，落落長的白紙黑字順利寫完，卻難倒了只有小學畢業、大半輩子多半口操台語的老爸，「他跑來跟我說，這個字不會唸、那個字不會讀，我就幫他換詞彙。」

一字一字修完之後，「我就看著父親拿著稿子，在那邊一直練習、一直練習。」黃男州一開口，記憶全部湧了上來：「我有那種感覺，他覺得，他是學校的家長會長，他要站在台上致詞，一定要把這次的致詞講得很好。」即便講台底下的聽眾只是一群稚齡孩子，但，他就是要讓這3、5分鐘盡善盡美。

父親60多歲時，黃男州經常陪父親去爬山，他們走過新化的虎頭埤、在台南梅嶺一起享用梅子雞，甚至陪父親爬過小百岳之一的台南第一高峰大凍山，「我父親覺得要讓自己更健康一點，大凍山標高1200多公尺，真的有點硬，我爸爬得氣喘吁吁。可是，爸爸就是很堅持，他走得慢，但他就是要走。」

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