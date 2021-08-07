世界衛生組織（WHO）日前表示，因非屬高危險群的兒童及青少年病情通常較輕微、較不急迫，因此目前不建議接種新冠疫苗。

但，各國成人拚打疫苗覆蓋率，卻也顯現年輕族群未接種的危險處境，且是否成為群體免疫的絆腳石、防疫一大破口？

7月27日《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，美國食品藥物管理局（FDA）正在要求輝瑞（Pfizer-BNT）和莫德納（Moderna）兩家藥廠，擴大5至11歲孩童的接種試驗規模，目的是要釐清更詳細的孩童疫苗副作用。

歐美亞洲，多國已開始替未成年人施打疫苗

各國兒童施打疫苗的情況如何？5月，輝瑞疫苗首先獲得歐盟授權，允許為12歲以上未成年人接種。《路透社》（Reuters）報導，法國、荷蘭、義大利、瑞士等國，相繼在5月底、6月初，都已開始替12歲以上青少年接種。此外，莫德納也在7月23日獲得歐盟授權，將能提升歐洲青少年的接種率。

不過，上週英國迎來大解封，卻同時宣布，只允許12至15歲的高風險者和將滿18歲的青少年可以施打疫苗。許多醫學專家擔憂，此決策將引起極大風險。

國際科學期刊《自然》（Nature）則指出，疫苗資優生以色列在6月初時，單日國內確診人數已降低至12人左右，但過沒多久，每日確診數卻又飆升至100人以上，其中多數是16歲以下、未接種的年輕人。因此，以色列衛生部於6月21日，擴大12歲至15歲人口的疫苗施打計畫。

至於美加兩國，早在5月就開始替未成年人施打疫苗。美國兒科學會（AAP）統計，截至7月21日止，36％的12至16歲民眾，已接種第一劑疫苗。但，相比5月最後一週的施打高峰，卻從160萬降至7月21日當週的36.3萬人次。為了鼓勵未成年人接種，美國高中生Kelly Danielpour甚至創建網站「VaxTeen」，協助澄清疫苗疑慮，並倡導美國各州立法，讓青少年不需經家長同意，便可自行決定接種疫苗。

在亞洲，中國政府批准科興疫苗用於3至17歲未成年人，是目前全球最低齡。此外，新加坡、日本、菲律賓等，也開放12歲以上青少年施打。至於台灣，疾管署長周志浩在7月20日保證，目前民間購買BNT疫苗案仍在進行中，等未來採購程序進行到一定階段時，將向食藥署申請擴增適應症，增列12至18歲青少年為使用對象。

心肌炎風險僅百萬分之九，藥廠擴大幼童疫苗試驗

有報導指稱，以色列、美國青少年接種輝瑞疫苗後，出現心肌炎、心包膜炎等心臟發炎相關症狀。但，國際科學期刊《自然》、《華爾街日報》用科學證據支持其安全性。

研究人員尚無法確定疫苗與前述疾病之關聯性，並稱發生風險「極低」。美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料顯示，每100萬完全接種疫苗的12至17歲男性中，只有67例出現相關症狀。同年齡層的女性發病率更低，每100萬人中只有9人。

除了擴大5至11歲孩童的試驗規模，輝瑞和莫德納同時也正進行6個月至2歲幼童的臨床試驗，預計於今年秋天公布數據結果。《CNN》報導，美國總統拜登表示，今年9、10月，有望能替12歲以下孩童接種新冠疫苗。

《自然》列舉孩童未接種的四大風險：

一、長期後遺症：雖然，世衛表示兒童及青少年病情較輕微，卻不代表不會轉為重症。此外，就算孩童僅出現微小症狀，但新冠長期後遺症可能持續數個月之久。擺脫不了後遺症，仍會嚴重傷害孩童健康。

二、產生變種病毒：澳洲迪肯大學流行病學家班奈特（Catherine Bennett）表示：「只需要一群接種率低的人群，就能產生肆虐全球的變異病毒株。」可見，不管是誰，沒有注射疫苗，就是給了病毒流竄的機會。

三、恐與其他病毒互相影響：專家擔心，新冠病毒恐怕與其他疾病互相影響，例如呼吸道合胞病毒（RSV），會產生更嚴重呼吸道病症。此外，撒哈拉沙漠以南的非洲國家則擔憂，新冠病毒死亡可能受到營養不良、結核病或愛滋病毒影響。羅馬傑梅里大學醫院 （Gemelli University Hospital）小兒科醫生Danilo Buonsenso表示：「目前我們尚不能確定，孩童同時感染不同病毒的後果會如何。」

四、開學傳播病毒：防疫限制逐漸鬆綁，學童也將回到校園上課。屆時，不只國內，若孩童出國就學，病毒恐怕就跟著跑出國！由於Delta病毒，美國許多州也正重新考慮，秋季開學強迫學童戴口罩。

未成年人沒有接種疫苗，也讓入境檢疫措施更加複雜、不一致。《彭博》指出，以香港為例，未接種疫苗的兒童不只要提供陰性證明，還要在抵達後，強制接受21天的隔離檢疫。這也讓家長擔心，家庭是否不能再跟小孩一起旅行。