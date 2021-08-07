今天（8／7）是24節氣裡的立秋。天氣微微涼，全台氣候還是不穩定，出門記得帶把傘和薄外套，以免在冷氣房裡著涼。這時節身心養護重點，分述如下。

●宜排濕，陽光下健走

待陽光露臉，最好能外出走上個7500步(體力好的走到1萬步都可以)，這是最有效且能令心情愉快的排濕法，走得越勤快，離慢性病也就越遠。太忙沒時間運動，權宜之計，泡澡或足浴也能帶動全身循環。只不過，被動式發汗與自己健走的主動式發汗，在排濕效果上，還是自己有出力的，效果來得更好一些。

若是在睡前泡澡泡腳，注意溫度不要太高，怎樣叫太高？讓你越泡越有精神的，就叫太高，恐干擾睡眠。大約45、46度這種燙水，會刺激交感神經，令人精神為之一振，白天想泡你可以泡這種。睡前浸浴，希望能活化副交感神經，以舒服放鬆為宜，41、42、43度這樣就很剛好。

●解水腫，帶動全身循環

有一回我在提倡多喝水時，遇到一位小姐跟我說她水腫，不能喝水，這是錯的喔！體內有濕，不是因為水喝太多，排除因疾病導致的水腫，一般性質的水腫大多是因為循環不佳所造成的，反而要喝水，你若缺水，血液就沒有循環的本錢。

為了促進循環、幫助排毒，人不能不喝水，但若已經水腫，就老老實實放棄冰水，改喝溫熱開水吧！最重要是要去提升活動量、增加運動次數、避免久站久坐久臥長久維持同一種姿勢。循環慢慢帶起來，心臟、肌肉漸漸練強壯，水腫的困擾，自然而然能解決。

因特殊原因不方便運動的，則可藉由靜脈雷射療程輔助，相當於直接幫血球做日光浴，激活血液細胞、強化免疫機能、增加血液流動性，通通搞定。

●溫潤如玉，謹慎開展新的一季

菩薩畏因，凡夫畏果。我覺得菩薩是很懂預防醫學的。果子既已結出來，那就改變不了，何不在前頭謹慎？日日仔細省察自己的行為、說話、意念，有沒有做不好的地方，可以怎樣更好？儘量往善的那方面去考慮、去修正、去進步，若種下的是善因，那結的果，不用看也知道，它自然也會是好果。

今年有奧運、有疫情，一反常態的事情又特別多，身處「多事之秋」，化解紛爭的功力要有！最傻的是在肅殺之秋還老愛跟人起口角、發生爭執，如此，「秋後算帳」難保不算到自己頭上。

不去挑撥離間、不說惡語，這是基本的，進階要做到的是溫和地說話、踏實地做事、謙虛地面對功過。就算自己很厲害，也要身段柔軟，可彎腰、可低頭，才能活得又好又久。

尤其能力卓越、光芒耀眼的你，又要比一般人更懂得謙虛。立秋趨吉避凶的口訣是「謙謙君子溫潤如玉」，這半個月，請時刻放在心上，可保平安。