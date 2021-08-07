有些人嘴巴很會講，卻總是不動手做，星座運勢網站「星座巫師」分析，雙子座、獅子座、天秤座、水瓶座口才很好，一張口總是能說服眾人，不過他們卻很少把想法付諸實際行動，往往淪為紙上談兵，很少能夠真的做出成果。

▍1.雙子座

雙子座思維敏捷，口才很好，他們也很會利用這個優勢，說出口的話總是充滿說服力，讓眾人聽了十分信服，不過他們缺乏行動力，往往只是嘴上很會說，卻不實際動手做，事情總是停留在規劃階段，無法做出成果，久而久之難免失去旁人的信任感，被認定為只會紙上談兵的人。

▍2.獅子座

獅子座具有王者風範，因此常常擔任組織裡的領導人物，他們很享受被崇拜的感覺，有時為了博取大家的信任，會過度美化未來的願景，做出「畫大餅」的行為，初期可能有鼓勵作用，不過時間久了大家發現他只是說說而已，實際情況根本沒有那麼美好。

▍3.天秤座

天秤座的偶像包袱很重，希望能在大家面前展現最美好的一面，他們表現慾很強，總是會把話說得很好聽，卻不實際動手做，他們知道所有事情在夢想藍圖中都是完美的，實際做出來卻常常不符預期，因此寧願空想也不願行動，就怕在大家面前出糗。

▍4.水瓶座

水瓶座的腦子裡充滿天馬行空的想法，甚至還會在心中跟自己辯論，他們邏輯很強，講道理時頭頭是道，不過他們的本性很懶，又很怕麻煩，不願意吃苦，因此總是停留在紙上談兵的階段，不太會付諸行動。