疫情期間，不能泡溫泉、洗三溫暖，許多人選擇在家裡泡澡時，使用泡澡粉、沐浴油來舒壓，台北長庚皮膚科主治醫師黃毓惠提醒，泡澡劑均含有化學成分，建議每周泡1次，1次15分鐘，洗後立即擦乾，並塗抹乳液，以降低皮膚過敏、刺激等風險。

一般來說，泡澡劑可分為粉劑、固劑及液劑等，除了清潔或滋潤肌膚，透過泡泡及香氣還能增加泡澡樂趣。常見種類為無機鹽類、泡澡沐浴油（Bath oil）及泡沫泡澡劑（Bubble bath）等。

無機鹽類泡澡劑常添加氯化鈉、氯化鉀、碳酸鈉及碳酸氫鈉等成分，再經染色、賦香製成。因含有碳酸鈉、碳酸氫鈉等發泡性鹽類，溶於水中會產生很多二氧化碳的氣泡。

泡澡沐浴油常添加動物或植物性油脂、醇類等油分，屬於液態產品，可減少水分蒸散，使皮膚柔軟。部分產品為方便攜帶或固定使用量，液體裝在膠囊中，當膠囊投入水中，外層明膠膨脹溶解後內溶液釋出於泡澡水。

泡沫沐浴劑主要發泡成分以陰離子界面活性劑為主，由於香皂起泡效果不佳，藉由泡沫沐浴劑可使浴缸隨水注入充滿泡沫，增加樂趣。

黃毓惠表示，如果單純洗澡，求乾淨、快速，建議以淋浴為主，搭配適合的清潔產品。至於泡澡，或在水中加入沐浴油、溫泉劑，因為含有許多化學成分，可能容易引發皮膚過敏，甚至造成刺痛。

此外，不管是淋浴或是泡澡，水溫均不能太高，應在40℃以下，以免破壞皮脂腺，讓皮膚乾癢，再者，血壓偏高、心臟疾病患者更不宜泡熱水澡，以免發生危險。

食藥署建議，所有的泡澡劑均不具醫療效能，只有清潔、舒壓等效果，建議每周泡1次，1次15分鐘。泡澡後記得將泡澡劑沖洗乾淨以免殘留，並適當塗抹乳液，以避免肌膚乾燥。