流鼻血是日常常見的症狀之一，大多數人流鼻血多會以捏住鼻樑、捏山根、塞衛生紙、低頭或仰頭的方式進行止血。義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑醫師提醒，其實上述這些止血方式都不建議，不當的方式不但不易止血，還可能造成其他問題。而經常流鼻血者，也建議做個檢查，檢視自己的身體狀況。

●止鼻血常見4NG方式，抬頭、低頭都不宜！

(圖/今健康提供)

一般而言流鼻血的位置通常是發生在鼻前庭一帶，是鼻子下方的位置，因乾燥、外傷等導致出血。洪暐傑醫師表示，發生在此處的出血，捏住上方的鼻樑、山根等方式自然對止血沒有幫助。而塞衛生紙則可能讓原本已經逐漸凝血的傷口，在取出衛生紙時又再度破裂，讓好不容易將要癒合的傷口再度受傷。至於抬頭或低頭，抬頭是最常見的反射動作，避免鼻血溢出或濺到衣服等，但這樣的止血方式反而容易讓血液逆流導致嗆咳，低頭對身體較沒有太大的影響，但也沒必要，且可能讓血流得更多。

●正確止鼻血，頭擺正捏住鼻翼！

洪暐傑醫師建議，流鼻血時最好的做法就是頭擺正，並用手指捏住鼻翼即可，這樣簡單的做法就可以達到止血的效果。而若怕血滴出來可用衛生紙遮住，目的在避免血液外流，不在於止血，記得別把整個衛生紙塞進鼻孔內，以避免出血點不斷受傷、難以癒合。若要再更進一步的處置，可用冰塊冰敷鼻根處，使鼻腔內的血管收縮，這樣更有利於加快復原。

(圖/今健康提供)

●常流鼻血小心鼻咽癌，６大症狀盡早檢查！

洪暐傑醫師提醒，若民眾經常發生流鼻血的情況，建議做個檢查，看是否鼻腔出了什麼問題。2歲以下的孩童通常較少有流鼻血的情況，若經常流鼻血，可能為凝血功能異常、鼻腔構造異常等問題。2歲以上至成人，除了與挖鼻孔挖到流血有關外，也可能和抽菸習慣、過敏性鼻炎、鼻炎膜乾燥或脆弱有關，較嚴重的問題也可能是鼻咽癌等疾病所致。

洪暐傑醫師建議可觀察，若是流鼻血經常十分鐘內無法止血，或者總是同一邊流鼻血，就應多加小心。撇除總是挖同一邊的鼻孔，若是因為外傷、乾燥等因素導致鼻血，兩邊鼻孔出血的機率理當是一樣的，若總是流同一邊，自然很有可能是這一邊的鼻腔內出現問題，導致經常不正常的出血。

(圖/今健康提供)

另外，也可以觀察是否有其他鼻咽癌的相關症狀，鼻咽癌的症狀會隨位置、大小而有所不同，最常見的就是總是同一邊鼻塞，這點雖和過敏所引起的鼻塞相似，不過還是略有不同。

洪暐傑醫師解釋，過敏的鼻塞雖然也會塞單邊，但總還是會左右兩邊輪流，若總是同一邊鼻塞，就需適度的懷疑是否為因腫瘤的關係造成阻塞。

而位置較深的腫瘤，也可能使得耳朵有悶脹感，或者吞嚥時總覺得喉嚨卡卡的，這些都有可能發生，提醒民眾多加留意，特別是有抽菸、喝酒、吃檳榔等習慣的高風險族群更要注意。

在檢查之後，洪暐傑醫師也建議，若確認鼻腔內部沒有問題，也可以與醫師多了解是否和營養缺乏有關，遵照醫囑補充相關的營養，例如維生素C、維生素K、鐵等。平時也應注意環境濕度，避免過度除溼，使得環境過度乾燥，容易造成鼻黏膜乾燥而出血。