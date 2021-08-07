明日（8日）就要迎來農曆7月初一，伴隨著鬼門開，自然有必須留意的民俗禁忌，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團分享，8大情侶不能在鬼月期間做的事情，包含視訊、壁咚及搭末班車，更連約會地點都要慎選，只要多多注意小細節，即可平安度過。

▍1. 情侶不可以「壁咚」

看似浪漫的「壁咚」，諧音同台語俗話的「抹壁鬼」，因牆壁為陰冷之地，鬼魂容易穿牆而過，要注意一不小心就會親到好兄弟。

▍2. 避免視訊

在鬼月期間，情侶應盡量避免視訊，當心在視訊過程中，接收到莫名的靈界電波。

▍3. 不宜一起搭末班車

在鬼月期間，情侶若一起搭乘交通工具，不宜一起搭末班車，小孟老師指出，「相傳最後一班車都在晚上11點至凌晨1點半，是陰氣最重的時間，見鬼機率最大。」

▍4. 切莫以「死」字形容愛意

情侶在情話綿綿時，切莫對另一半說：「想死你了」、「我愛死你了」或「為了你我可以去死」等句子，當心因一時失言而得罪好兄弟。

▍5. 嚴禁在空地或郊區喊彼此的名字

若在空地或郊區喊伴侶的名字，容易吸引好色鬼前來，若被好色的好兄弟看見，當心被鬼壓床。

▍6. 嚴禁在墳場、靈骨塔、姑娘廟曬恩愛

情侶切莫一起騎車或手牽手到墳場、靈骨塔或姑娘廟拜拜，因為太過恩愛，會讓一些沒有伴侶的好兄弟嫉妒，嚴重的話恐會拆散情侶。

▍7. 勿前往公園或河堤散步

在鬼月期間，情侶若一起出門散步或遛狗，建議避開公園與河堤，否則當心好兄弟與你們一起散步，偷聽你們講話。

▍8. 勿前往老舊電影院

在鬼月期間，情侶不宜去太老的電影院看電影或約會，當心旁邊多一個人。