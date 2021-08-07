大陸女星范冰冰近年真的衰事多多，2018年才因為陰陽合同逃稅案，被重罰40億台幣天價罰金，連帶演藝事業也大受打擊，至今還在找尋復出機會。想不到她近日衰被捲入吳亦凡事件中，令她不滿遭影射報警闢謠，本月5號更被網友捕獲在咖啡廳的素顏模樣，只是不少網友則是訝異照片中的范冰冰怎麼變大媽了！

吳亦凡近日因涉嫌強姦被刑事拘留，網上消息滿天飛，更傳出吳亦凡為了求生，已供出多位明星同夥，其中范冰冰更因為衰遭影射為選妃派對的幫兇之一，火大在本月4日證實已報警闢謠。

范冰冰近日被網友巧遇，身材疑發福。(取自小紅書)

不過范冰冰什麼大風大浪沒見過，本人並沒有因為這些抹黑而影響心情。她在報警之後的隔天，更被網友在咖啡廳中巧遇，網友還將捕獲野生范冰冰的照PO上網，驚喜寫下：「看看我矯正複診遇到了誰？是不是范冰冰本人啊！！！」

照片中的范冰冰身穿格子長洋裝，素顏坐在沙發上與友人聊天，看起來心情甚好。只是不少網友就認為她在螢幕前美美模樣與私下有不小落差，忍不住留言驚呼「原來范冰冰也會駝背，那我就放心了」、「果然是微胖極品」、「怎麼現在像大媽一樣啊」、「她好像胖了」。