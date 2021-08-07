指揮中心日前宣布，第六輪以後就可以施打國產疫苗，引發喧然大波；對此，國民黨主席江啟臣表示，民進黨在現在這個國際疫苗青黃不接的空窗期，趁勢補上「第二期臨床試驗都沒有完成」且「黑箱審查過程充滿疑慮」又「沒有拿到國際認證」的國產疫苗，怒轟：難道是在拿人民生命開玩笑嗎？

江啟臣昨(6)晚在臉書貼文指出，民間企業想方設法希望為台灣人民採購疫苗，但政府卻跟他們從6樂壇到8月，緊急授權甚至還沒通過；如今國產疫苗卻大開綠燈，一路超車；江啟臣質疑，民進黨這樣卡BNT疫苗，難道是為了故意創造現在的疫苗空窗期，好讓國產疫苗趁虛而入嗎？

江啟臣更表示，日前指揮中心坦承，國內疫苗數量在第四輪以及第五輪人數施打完後，就剩不到50萬；世界各國面對國際疫苗到貨率的問題，都紛紛使出渾身解術，為了催促原廠出貨、外交手段紛紛出籠，以色列總理甚至親自致電德國BNT原廠。而宣稱史上最佳台美關係的蔡總統，有沒有想過透過管道拜託美國催促我們自購的莫德納？還是說只想坐等國際疫苗從天而降呢？

江啟臣怒轟，在各國為了疫苗心急如焚的狀況下，蔡英文政府卻仍是老神在在，不但放任行政院硬要用公費採購國產疫苗，外交部還強迫推銷給友邦，指揮中心甚至還技術性硬要人民施打。不但硬要買、硬要送，還硬要打，民進黨政府的行為難道是在拿人民的生命在開玩笑嗎？