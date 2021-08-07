天氣風險公司製作圖表，讓民眾了解風雨影響時程。（圖取自天氣風險公司 臉書）

豪雨特報。（圖取自氣象局網頁）

這周日是父親節，然天氣不穩！受到熱帶性低氣壓（原盧碧颱風）及西南氣流影響，易有短延時強降雨，氣象局今（7日）早針對全台21縣市發布大豪雨、豪雨、大雨特報，另天氣風險公司製作圖表，讓民眾了解風雨影響時程。氣象局針對針對「高雄市、屏東縣、台東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至07時15分止。另外，水利署也針對高雄市六龜區、桃源區發布一級淹水警戒。

今日高雄市地區及嘉義縣、南投縣、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，臺南市地區及臺中市、雲林縣山區有局部豪雨或大豪雨，苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣地區及花蓮縣山區有局部大雨或豪雨，大臺北、桃園、新竹地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防方及落石，低窪地區請慎防淹水。超大豪雨地區：南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣。大豪雨地區：臺中市、雲林縣、臺南市。

氣象局說，今、明兩天熱帶性低氣壓及西南氣流影響，易有短延時強降雨；臺灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨，西半部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。西南部、恆春半島、基隆北海岸、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率，請注意。

天氣風險公司在臉書貼出圖表，圖中顏色代表風雨影響程度，從大到小依序為紫色、紅色、橘色、黃色、綠色，橫軸則代表時間變化。

北部、宜蘭：周六一整天風雨最顯著，有一陣陣的強風驟雨，周日午後風雨趨緩。中部山區：週六一整天至週日清晨，雨勢範圍廣大且劇烈。南部平地：週六中午至晚間，海面上有對流雲系移入，帶來一陣陣的強降雨及強風。

9日至12日西南氣流逐漸減弱，台灣各地受西南風影響，9日水氣仍多，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。