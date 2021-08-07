東京奧運女子10公尺高台跳水金牌得主全紅嬋近日在大陸與海外華人圈掀起一陣風潮，這位14歲小女生傳奇式的奧運成績吸引了全世界的注意，她在賽後與奧運前受訪的談話讓所有人喜愛與心疼。只是如此單純的卻又爆得人氣的小女生，如何在現實世界庸俗而貪婪的商業操作下能不受傷害，確實也令許多愛護她的人擔憂。

全紅嬋受人喜歡當然與她小小年紀獲得如此成就有關，但是歷屆奧運金牌得主這麼多，少有像她這麼受人喜愛，其中最主要的原因很可能都是來自於她的背景與受訪時所表達出來真誠而樸素的「杏哥」（性格，全紅嬋用語）與想法。除了家境極清寒之外，參加跳水訓練希望未來能多賺點錢給母親治病的心情，感動了無數的中國人與海外華人。

中國歷屆奧運金牌得主這麼多，少有像全紅嬋這麼受人喜愛的。其中最主要的原因很可能都是來自於她的背景與受訪時所表達出來真誠而樸素的性格。（圖／新華社）

近日又有一些全紅嬋受訪的談話再次引爆網路熱議，甚至有許多網民為之熱淚盈眶。媒體訪時問到全紅嬋在體育學校受跳水訓練的狀況時，她描述了訓練時的心態，幾乎是全心全意、無比堅毅意念要練好跳水，希望將來能改善家裡的生活，賺錢給媽媽治病。這樣的表述擊中許多民眾情感最深處的回響，現代中國人在成長時期想要努力求學工作以改善家庭經濟狀況的，可說不計其數，全紅嬋的說法反應了過去與現在許多青年人的心情，激發了大多數人的共鳴。

全紅嬋訪談中還有一段更讓人熱淚盈眶的談話。她說，平時在體校學習與受訓，「放假時只能回家，就只能在家裡，唉～沒錢。我連…遊樂園都沒去過呢。動物園我也沒去過。」記者問：「奧運會比完之後最想去哪裡？」全紅嬋答稱：「想去玩遊戲啊，玩一些抓娃娃之類的那些，想去遊樂園玩一玩。」

記者問全紅嬋奧運會比完之後最想去哪裡？她答道，「我連遊樂園、動物園都沒去過。想去玩遊戲啊，像一些抓娃娃之類。」這段訪談讓許多網民熱淚盈眶。（圖／網路）

於是乎，全中國與海外華人都知道了，原來我們的英雄、讓全世界驚嘆的奧運金牌得主從未去過動物園，也沒去過遊樂園，沒玩過一些抓娃娃之類的遊戲。雖然所有網友都知道全紅嬋家境清寒，也知道中國大陸存在不少貧窮的家庭，但對許多人來說，這些窮困的同胞距離太遠，人們只會在聽到李克強總理說「6億人每月收入僅千元」時突然眐了一下，然後很快回復原有的心情。在媒體一片中華盛世的聲浪中，許多人想像不到，像全紅嬋這樣沒去過動物園與遊樂園的14歲少女，其實就在人民群眾當中，當他們奮力獲得金牌時，大部份人們才會注意到。

現在全中國與海外華人都知道了，原來我們的奧運英雄、讓全世界驚嘆的奧運金牌得主從未去過動物園，也沒去過遊樂園。獲得金牌後最想做的事是去遊樂園玩抓娃娃。（圖／新華社）

社群媒體上很多網友都說起，聽到全紅嬋想去遊樂園的願望之後，眼淚忍不住奪眶而出。但與此同時，企業界敏銳的行銷嗅覺也感受到這段訪談的感染力，立即加足馬力催動營銷手法，各地動物園、遊樂園立即在網路上宣布贈送門票給全紅嬋，有的加碼「全程VIP待遇」、「終身免費暢玩」，甚至熱情一些的還連同家人與跳水隊的一體招待，旅遊業者表示，要「狠狠地寵了」全紅嬋，網民們也熱情回應：「妹妹值得！」

全紅嬋的母親受訪時說她女兒愛吃辣條，一家食品廠立即載了一整貨車，車廂上掛著鮮紅的大幅布條，寫著「承包全紅嬋的辣條」及公司名稱等大字，敲鑼打鼓地送到全紅嬋的家裡。（圖／網路)

另外也有大企業給全嬋紅送車子、送房子的，是否還有什麼附帶要求還不知道，可以確定的是，不只是全紅嬋，包括她的父母在家，都很難擋得住這些精明商人的糾纏與利用。一位做辣條的老闆更誇張，聽聞全紅嬋的媽媽說起女兒平時喜愛吃點零食，例如5毛錢一包的辣條，做辣條的食品廠立即載了一整貨車，車廂上掛著鮮紅的大幅布條，寫著「承包全紅嬋的辣條」及公司名稱等大字，敲鑼打鼓地送到全紅嬋的家裡，既有電視採訪，還有媒體拍照，全紅嬋的家人則慷慨地分送村裡的孩子們共享。

這些企業的行為雖然可能只是很樸素地愛護這位奧運跳水英雌，但是熱情在此時才爆發出來，也讓人懷疑是否藉機蹭奧運金牌搞商業行銷。網友或媒體們也可以檢驗一下，這些大企業大老闆們過去對中國體育發展或窮困孩子們的生活與學習做過什麼事？還是看到全紅嬋的熱度超高才來蹭她的人氣搞行銷。如果真有心，即便以前沒做，現在做也行，全紅嬋的跳水啟蒙教練也說了，湛江體校的設備是全廣東省最差的，既然有熱情，也可以為現在體校改善設備，或讓還在訓練的孩子們能免費上遊樂園或動物園，可別說這點小事是這些老闆們從沒想到過的。

大陸許多地方學校的設備仍有待改進，雖然如此，還是出了奧運金牌選手。圖為全紅嬋的啟蒙教練陳華明。（圖／微博截圖)

奧運後返國的全嬋紅與其他年紀輕輕的金牌得主一樣，會受到眾多商業行銷的圍繞與侵蝕，保持這些體育菁英不受商業環境污染並不容易，他們全心在體育訓練，社會歷練少，生活極為單純，如何保護他們應該是所有愛惜他們的人共同關心的事。