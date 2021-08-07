氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今晨5時雷達回波合成圖顯示，「熱帶低壓」中心結構鬆散，東側回波強度較強，西側回波較弱，南側有西南季風激發的回波，不斷移入中南部，整體呈現9字型特徵。今日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，其中心在台灣海峽，偏東進行，朝台灣北部前進，此時不確定性範圍包括登陸與不登陸的機率皆存在，不過，以「熱帶低壓」的強度，中心登陸與否並非重點，因已無颱風中心破壞性強風；該注意的仍是環流帶來降雨及強陣風；今晚其中心將跨過台灣，明日起將逐漸遠離。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今日北有「熱帶低壓」帶來豪雨及強風的威脅，南有「西南季風」在迎風面造成的有大量降雨，皆應加強防範；明日中南部受「西南季風」影響，仍有大量降雨的條件，應注意；北台上半天仍有雨，下半天將逐漸緩和。由於迎風面連日多雨，山區應慎防坍方、落石、土石流；低漥地區防淹水。

吳德榮提及，最新歐洲模式模擬顯示，9日至12日「太平洋高壓」逐漸增強、西伸，「西南季風」逐漸減弱，但低層水氣多，大氣仍不穩定，西南部有局部陣雨或雷雨，其他地區午後亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率，局部地區仍有「劇烈天氣」發生的機率，應注意。