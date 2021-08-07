受到颱風及西南氣流接連來襲，造成台中傳出路樹倒塌、道路坑洞、積淹水等災情。（台中市政府提供）

受到颱風及西南氣流接連來襲，造成台中傳出路樹倒塌、道路坑洞、積淹水等災情。（台中市政府提供）

中央氣象局持續對台灣中南部地區發佈豪大雨特報！輕颱盧碧登陸中國沿海地區，雖降級減弱為熱帶性低氣壓，但受到外圍環流及西南氣流影響，對中南部挾帶豪大雨仍不容小覷，市長盧秀燕要求做好第一線安全把關工作。建設局日6晚上8時開設三級緊急災害應變小組，24小時輪值守護台中，加強戒備。

受到颱風及西南氣流接連來襲，造成台中傳出路樹倒塌、道路坑洞、積淹水等零星災情。建設局長陳大田說，該局已將大部分可先行處置的災害工作修復完成，此波雨勢來勢洶洶，建設局持續待命輪值，嚴守安全前提下，高效率執行災害搶修工作，嚴密做好各項整備作業。

陳大田說， 針對本週雨勢建設局共接獲158件災情通報案件，其中以道路坑洞、行道樹枝折斷或倒塌及路燈故障較多，累積總動員378人次、出動機具261部。面對新一波雨勢，市府秉持「多一分準備、少一分災害」，積極整備人力與搶救災機具，與在地區公所密切聯繫，共同做好防災準備。

陳大田呼籲，天氣瞬息萬變，根據中央氣象局預報資料顯示，山區局部恐有較大雨勢，請用路人留意山區坍方及落石，盡量避免於降雨期間進入山區，如有發現道路受阻不通的情形，可通報台中市民一碼通專線1999。