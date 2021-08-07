美國國務卿布林肯今天出席東協區域論壇部長會議，他除了點名中國在新疆、香港的人權問題，也高度關切北京快速發展核武，示警中國已嚴重偏離「最低核威懾」戰略。

第28屆東協區域論壇（ARF）部長會議今天以視訊方式登場，由汶萊主持，布林肯（Antony Blinken）在會中與26個與會國外長、東協秘書長林玉輝（Lim Jock Hoi）及歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）會面。

根據美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）發布的會議摘要，布林肯除了在會中重申關切北京在西藏、香港、新疆與南海問題作為，強調民主、資訊透明與問責制在印太區域的重要性外，也特別對中國核武威脅提出示警。

布林肯表示，北京迅速發展核武，嚴重偏離長年以最低威懾為基礎的核戰略。普萊斯7月初也曾公開表達類似關切。

華盛頓郵報（The Washington Post）6月底揭露，北京在甘肅玉門興建約120座飛彈發射井。相隔不久，美國科學家聯盟（Federation of American Scientists，FAS）7月也發表報告指出，衛星影像顯示中國3月開始在新疆哈密興建110座飛彈發射井，工程進度迅速。

FAS報告表示，這是有史以來中國核武最重大擴張工程。過去幾十年來，北京僅擁有20座洲際彈道飛彈（ICBM）發射設施，但中共解放軍火箭軍目前在玉門、哈密與他處興建中的飛彈發射井，估計有250座之多。

參議院軍委會共和黨人今天也推文呼應表示，總統拜登（Joe Biden）政府是時候認知中國核武迅速擴張帶來的威脅，美國必須嚴肅看待。