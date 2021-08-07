減弱為熱帶性低氣壓的原盧碧颱風，不管它會不會再發展成颱，二度登陸機率已大增，根據各國預估，此低壓很可能「往東北移動過程中，穿越台灣陸地」。氣象專家們認為，低壓中心結構鬆散，就算登陸也不會有具破壞力的強陣風，反而是它結合西南氣流所帶來的雨勢，恐怕還要再持續兩三天。

這個強度介於颱風與熱低壓之間的系統，正橫越台灣海峽，登陸機率大增，登陸地點就在苗栗以北，桃竹苗一帶都有可能；它登陸已不是重點，而是伴隨而來的長時間強降雨。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指熱低壓偏東朝台灣北部前進，「登陸或不登陸的機率都有」。吳德榮強調，其中心登陸與否並不太重要，該注意的是環流帶來的降雨；中心今晚將跨過台灣，明起逐漸遠離。

至於另外兩個颱風「銀河」、「妮妲」，均受西南季風導引，向東北東漸行漸遠，對台無威脅。

吳德榮表示，台灣地區今受到北低壓、南季風影響，全台有大雨甚至豪雨機率。中南部持續受西南季風威脅，明仍有大量降雨條件；北部的雨預計明下半天起趨緩。

根據歐洲模式模擬，9日起太平洋高壓增強、西伸，壓抑西南季風勢力，整體降雨逐漸減弱，但低層水氣偏多，大氣仍不穩定，西南部局部地區有陣雨或雷雨，其他地區中午過後也有短暫陣雨或雷雨。