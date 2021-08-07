振興5倍券Q＆A。（圖／陳友齡製圖）

疫情重創各行各業，行政院規畫將推出「振興5倍券」，不過，在野黨紛紛要求直接發現金。國民黨立委李貴敏昨(6日)晚表示，不管是3倍、5倍券，聽起來很好聽，但如果真這麼好，審計部為什麼在決算過程中，會打臉行政團隊的績效呢？又為什麼各國沒有來效法呢？各國急著紓困的時候，發的不都是現金嗎？「行政院長蘇貞昌能不能動動腦行行好」。

李貴敏在臉書指出，紓困金和振興券是2個完全不同的工具，也是2個完全不同的概念，在三級警戒達60多天的情況之下，老百姓已經苦哈哈了，不管無薪假也好，或者是小商家也好，很多人沒有收入，日子過得很辛苦。所以在這個時間點，百姓已經沒有能力再拿出1000塊錢，來換3倍券、5倍券去消費了。

對此，李貴敏拜託蘇內閣「行行好」，在這個時間點，別再折騰老百姓了，請立即以現金發放出去，而且這個時候也不要再去談排富不排富的，因為老百姓等不及了。

有網友在該篇貼文留言表示，「普發現金直接入帳戶、不用浪費紙本省錢又環保一舉兩得」、「防疫就是振興不起來的一個原因」、「要加強力道，言人之不敢言，說白話」。