第一至三類的公費疫苗接種對象。（圖／翻攝自疾管署）

指揮中心昨宣布「AZ+ mRNA疫苗」將開放混打，對象為第一類至第三類的人優先。對此，胸腔科醫師蘇一峰吐槽說，政策開放的太慢了，許多醫護都打完兩劑AZ了，感覺這波二、三類才是最大受益者。貼文引起網友討論，原來都是為了官員嗎？

蘇一峰昨天在臉書上發文表示，經過專家會議決定，中央流行疫情指揮中心宣布，初步混打疫苗的的方向為「AZ+ mRNA疫苗」，對象為第一類至第三類的族群，尤其是高風險的一線醫護有機會可以優先混打。

蘇一峰指出，他早就已經打完兩劑AZ疫苗了，因此根本沒有混打的機會，先前不過都是幫高風險的醫護爭取機會而已。不過，政府的決定實在有些慢了，因此他也忍不住吐槽說，政策開放的太遲了，大概二、三類的人才是最大受益者。「醫護很多都打AZ兩劑了，最後只打到二類的官員。」

不少網友認為如今才宣布可混打，感覺是造福二類官員。「美其名為了醫護，還不是為了第二類政府官員，人數還越來越多，簡直是莫德納、BNT隨便選，卻不混打高端」、「感覺此政策是爲第二類，而非第一類，醫護多數已完成AZ二劑，少部份完成Moderna二劑。AZ+mRNA混打，屬第一類的可能性很低。」、「一定是給二類，真以為給一類醫奴」、「第二類真的很會算」、「混打加強保護力的目標從不是醫護，而是官員」、「開放混打就是給二類，醫護幾乎都打AZ兩劑，司馬昭之心」。

也有醫護在貼文下留言說，「我是醫護，我已經打完二劑AZ，陳時中太慢了」、「已兩劑者表示哀悼自己」、「一堆醫護今天都被叫去打完了才說」、「醫護很多都已經打兩劑了，現在開放只是心酸的」。

根據疾管署規定的公費疫苗接種對象資格，第一類為「維持醫療量能」，像是醫護人員與醫事機構中的非醫事人員；第二類為「維持防疫量能」，包括維持防疫體系運作的中央及地方政府重要官員、邊境管制的工作人員、村里長等；第三類則是「高接觸風險工作者」，包含國籍航空機組員、防疫車隊駕駛等。