本土疫情近期趨緩，不過何時能施打到疫苗，依舊是全民關注焦點，近來積極重返演藝圈的藝人謝忻，昨（6日）在臉書透露已接種AZ疫苗，並分享打完疫苗後身體的後續反應，不過有不少人把目光聚焦在她的細肩帶深U背心，辣翻不少網友。

謝忻自認算膽子大的人，向來抽血打針都不會害怕，但聽聞許多人打完疫苗都有像「被車撞過」的症狀，加上對止痛、消炎、退燒藥物過敏，若出現副作用也不能服用這些藥，詢問家庭醫生竟得到「你只能用意志力撐過去」的回覆，讓她多少對接種疫苗有些許擔憂，到施打時發現不僅場地動線順暢、醫護人員親切和藹，還不到5分鐘就接種完成，才讓她放下心中一塊大石。

施打完疫苗後，謝忻表示不僅食慾正常，也沒有任何明顯不適狀況，就連手臂也沒有酸痛情形，甚至還悠哉的在家看奧運比賽，讓她開心表示「今天應該pass」，對此網友紛紛回應：「通常都在凌晨發作，要多喝水、補充維他命」、「打完發燒，失眠，打針那隻手舉不起來，大概三天就會好了，要記得多喝開水」、「看個人體質，我打針的地方還在痛會想睡覺」，對此，她則回應：「可是我昨天工作遇到董哥，然後他就說他打AZ，但完全沒有任何症狀」。

此外，謝忻也曬出施打疫苗後的自拍照，明顯看見左手臂上有打過疫苗的痕跡，而她身穿細肩帶深U背心，並且露出白皙香肩，微微展露性感的一面，也吸引不少網友目光，直呼眼睛大吃冰淇淋。

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