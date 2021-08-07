邁阿密熱火7日宣布與多倫多暴龍進行交易，暴龍控衛羅瑞(Kyle Lowry)在簽約之後立即被賣給熱火，交換熱火控衛卓拉吉奇(Goran Dragic)！熱火總裁萊里(Pat Riley)聲明：「羅瑞是一位卓越的領導者，傑出的防守者。」熱火還以最大合約5年1.82億美元（新台幣50億）續簽主力戰將吉米巴特勒(Jimmy Butler)。熱火去年打到總冠軍賽不敵湖人，加上陣中還有主力中鋒阿德巴約(Bam Adebayo)，這次打算升級後場再來拚。

今年35歲的羅瑞是暴龍2019年奪冠的功臣，他在暴龍打了9年，季外成為自由球員，熱火總裁萊里先前已經打算用簽下羅瑞，後來是透過原東家暴龍隊「先簽後賣」的方式取得，合約3年8500萬美元（新台幣23.6億）。暴龍藉交易減低羅瑞離隊的損失，拿到卓拉吉奇與菜鳥前鋒Precious Achiuwa。

卓拉吉奇（35歲）：13.4分、3.4籃板、4.4助攻、43.2%投籃命中率、37.3%三分球命中率、82.8%罰球命中率

羅瑞（35歲）：17.2分、5.4籃板、7.3助攻、43.6%投籃命中率、39.6%三分球命中率、87.5%罰球命中率

羅瑞在IG貼出他拿著總冠軍盃的背影，寫道：「感謝加拿大的多倫多，再會了。」兩天後他又在《多倫多星報》買下全版廣告向球迷道別：「感謝多倫多成為我的家，永遠感謝、永遠愛你們。」他也不忘感謝以前的好搭檔迪羅薩(DeMar DeRozan 被賣到馬刺)。