Brooklyn Nets star Kevin Durant plans to sign a four-year $198 million contract extension sometime after he becomes eligible on Saturday @RichKleiman tells ESPN.

For more on the deal go to @Boardroom: https://t.co/99HDz3oVik — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 6 2021

7日即將帶領美國男籃在東京奧運金牌戰遭遇法國挑戰奧運4連霸的杜蘭特，卻在開打前夕遭到《ESPN》權威記者沃納洛斯基搶先爆料，目前還跟籃網擁有兩年合約的他，打算跳出2022-23年合約，然後跟籃網完成4年1.98億美元續約，代表他至少留在籃網到2026年。

由於受到38歲條款限制，杜蘭特就算明年夏天跳脫合約，也沒辦法簽下5年合約，所以這份跟籃網的提前續約，已經是他可以獲得的最大年數合約，具體薪水分別為2022-23年球季4414萬美元、2023-24年球季4764萬美元、2024-25年球季5167萬美元、2025-26年球季5470萬美元。

杜蘭特是在2019年休兵期間，跟籃網簽下4年1.64億美元合約，結果他在2019-20年球季因為腳跟阿基里斯腱傷勢整季沒打，上季場均26.9分、7.1籃板及5.6助攻，來到季後賽更有場均34.2分、9.3籃板，可惜籃網跟後來奪冠的公鹿打到搶7大戰，無奈止步東區準決賽。