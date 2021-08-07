台灣面臨疫苗空窗期，有知名火鍋店推出「打一劑9折、打兩劑85折」活動，卻激怒年輕人、挨批歧視。國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗感嘆，年輕人不關心疫苗不夠、BNT遭抹黑、高端EUA有疑慮等事，只關心吃不到火鍋店優惠，憂「台灣年輕人，有救了嗎？」

知名火鍋店5日在臉書宣布，內用者憑疫苗黃單第一劑打9折、第二劑憑單打85折。此活動引發大批網友不滿，灌爆臉書痛批歧視年輕人。火鍋店先是在留言處回應：「活動不見得適用每個人，但若家人同行，有人是已打疫苗就可以享折扣的，就是多省一些哦」、「活動並未有任何嘲諷意味哦！若您尚未打疫苗，只是不符合優惠資格，一樣可以用餐哦！」，但後來將活動修改為，只要出示「疫苗意願登記畫面」即可享9折優惠。

楊植斗6日在臉書發圖文諷刺，台灣年輕人不甩政府疫苗不夠、有心人士抹黑BNT、高端EUA有疑慮，但一聽到火鍋店給有打疫苗的人優惠就醒了。楊直言，如果年輕人秉持這樣的精神，用同樣的標準來要求政府給疫苗，那還怕民進黨不聽話嗎？

楊植斗更指出，火鍋店祭出優惠，已施打疫苗的民眾可享打折，被年輕人洗版抗議，表示沒疫苗可打，這優惠「太爛了」！讓他忍不住想問：「台灣年輕人，有救了嗎？」認為年輕人應多關注疫苗問題，否則，只能打高端疫苗享優惠。