繼小S之後，金曲歌后魏如萱近日也捲入挺奧運台灣選手的風波，昨(6日)她突然刪掉相關貼文，並用黑底圖氣哭表明心聲，不滿部分網友因此狂罵她，昨中午她突然關掉臉書，想藉此平息風波。昨晚她照常出席電台活動，見不少粉絲留言安慰，她霸氣回應：「在音樂的面前，廢話都不應該存在」。

魏如萱昨發黑底文解釋來龍去脈，表示自己發了奧運相關文章後，這幾天陸續收到大陸網友私訊或留言罵她，令她不知所措，公司站在保護她的立場，希望魏如萱別再發奧運文，使她因此氣哭，進而刪掉所有奧運文，未料被發現刪文後，反倒引來台灣網友指責她不愛台灣，「我也很想罵你們，自稱歌迷的人說對我很失望，再也不想聽我的歌，好，你們走，你們讓我更失望」。

魏如萱昨發文後便刪除、關臉書。（圖／翻攝自魏如萱waa wei臉書）

魏如萱無奈說：「我還傻傻以為自己人可以理解自己人的苦衷」，並強調其實明白自己不應該多說什麼，但她忍不住，還是希望親自說明一切，「對不起公司，對不起你們，對不起自己」。而昨天中午她為此緊急關閉臉書，經紀人表示是兩人一起做的決定，「因為還需要點時間消化，我們選擇先暫時關閉，不再累積也冷靜一下」。

昨晚魏如萱依舊現聲電台工作，談到地震，她表示第一時間有關心住在花蓮的奶奶，坦言：「我竟然被地震安慰了，我好想回家」，她更特別安排播放一首〈失憶症〉，意有所指說：「忘掉今天的憂傷，昨天的不安，好，我失憶症了」，而昨晚電台討論區湧入許多粉絲發文安慰她，魏如萱笑說：「今天留言爆炸，完全可以感覺得到你們想逗我笑，謝謝你們」，並承認自己太衝動，之後她還是會正常工作參加電台節目，強調：「在音樂的面前，廢話都不應該存在」。