雄風二型反艦飛彈。本報系資料照片

因應兩岸軍事情勢升溫，台灣正在研製射程達1000多公里的中程飛彈，美國也積極說服韓國、日本部署中程飛彈，欲在亞太第一島鏈組成飛彈包圍網，遏制中俄。大陸軍事專家就此受訪時指出，未來兩岸若發生衝突，台灣的中程飛彈的確會對統一進程帶來些許威脅，但大陸有專門對應台軍的戰區飛彈防禦系統，風險仍在可控範圍。至於韓日對於部署中程飛彈仍保持謹慎態度，對中國而言威脅並不大。

中科院日前承認正在研發國產「遠程打擊」彈種，其中包含量產彈種1種，科研案3種。而量產彈種即為國軍已部署的雄二E巡弋飛彈，射程約600至800公里；在研發還未量產部署的科研案，則有「2長1短」。一是增程巡弋飛彈，射程約1200到2000公里，二是射程超過1000公里的地對地飛彈，射程範圍涵蓋北京、上海及沿海各大軍事目標。「1短」則是指射程約300公里的多管火箭炮。

中國政策科學研究會高級研究員王雲飛受訪時表示，解放軍對於美國及台灣可能用於中國周遭的飛彈發展，對於遠、中、近程的來襲飛彈、火箭彈，都有相應的系列防空、防導武器發展計畫，技術上在國際裡雖不是最先進的，但也仍處於一流行列。台灣自研的遠程武器跟火砲力量對大陸防空防導體系及一、二線的兵力，會產生一些嚴重的威脅，但還構不成對大陸整體防空防導體系的破壞。

王雲飛指出，未來兩岸若發生衝突，台灣的中程飛彈可能會對大陸的兵力調動帶來一些影響，但大陸握有戰略主動權，台軍的相關飛彈武器系統、發射陣地、指揮、情報系統，都是優先打擊破壞的對象，很難發揮實際效益，即使有個別漏網，大陸也會承受其危害並盡力把危害降至最小的程度。

對於美國欲在第一島鏈打造飛彈包圍網，王雲飛表示，日韓在部署中程飛彈方面其實相當謹慎，韓日與美並沒有取得一致意見，擔心惡化地緣安全局勢，在未來一段時間內，美國未必能成功在韓日部署中程飛彈。

王雲飛指出，韓國在與美終止《韓美飛彈準則》後，若開始研發中程飛彈，潛在目標指向中國和俄羅斯，這對韓國戰略其實是不利的，會造成中國和俄羅斯的戰略打擊系統，也將韓國列為前在打擊對象；至於日本現想發展遠程進攻武器，在法律層面上還受到日本和平憲法第九條（即放棄武力威脅或武力行使，作為解決國際爭端的手段）的限制。而且日本其實不利於發展遠程武器，由於日本縱深潛、山多路少，極易被中俄遠程武器反制，在戰略發展上對日本而言是不利的。

王雲飛表示，不同於現在兩岸處於軍事對峙、台灣需要向美買武器和自己研發中程飛彈來牽制大陸的情況，日韓目前沒有向美引進中程飛彈的需要，它們很清楚大陸未來沒有對韓國跟日本發生軍事衝突的問題，沒有必要把自己綁在美國的戰車上與大陸搞軍事對抗。

王雲飛指出，大陸的國家飛彈防禦系統，主要是防禦美軍戰略彈道飛彈，而針對台軍的中程飛彈，也有專門的區域飛彈防禦系統，台軍的中程飛彈會為兩岸統一的進程帶來一些複雜因素，並不能在根本上解決大陸的攻勢優勢。