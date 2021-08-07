高雄市長陳其邁表示，已加強各抽水站操作整備，確保功能正常。(取自陳其邁臉書)

連日來豪大雨，高雄6天內出現5個天坑。(翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真)

受到熱帶性低氣壓及西南氣流影響，南部地區天氣持續不穩定，多處出現淹水災情，高雄6天出現5起道路塌陷。高雄市長陳其邁昨(6日)近23時許在臉書上傳多張視察抽水站的照片，表示高雄市豪雨應變中心提升為二級開設，也已加強各抽水站操作整備，確保功能正常。畫面曝光後，有不少網友留言表示，「謝謝市長，大家努力，挺過風雨」、「邁邁市長辛苦了！這麼晚還跑到旗山巡視」、「只是那些路坑確實讓人擔心」。

陳其邁昨晚在臉書提到，至旗山區鯤洲抽水站、旗山區半廍子抽水站視察運作情形，其中鯤洲抽水站最大抽水量每秒分別可達3立方公尺，半廍子1.2立方公尺，加速溪洲及旗尾堤後排水順利排出，並降低渠道水位，為防範淹水多一層保障。

天氣極度不穩定，陳其邁也說，截至6日19時山區六龜、茂林、桃源、那瑪夏等區24小時累積雨量最多325毫米，農委會水土保持局已發佈高雄市土石流潛勢溪流紅色警戒84條，黃色警戒18條，民政局、警察局、消防局山區已共強制撤離1801人，且氣象局預估高雄市7日、8日雨勢更加明顯。

最後，陳其邁提醒市民，市府各局處已經加強戒備，也請市民朋友做好準備，如有災情請撥119，市府即刻前往排除。此篇貼文已有近5000名網友按讚，有人留言寫下，「市長這麼晚了竟然去旗山巡視，從早到晚沒有都休息，太辛苦了」、「謝謝市長及團隊」、「市長辛苦了，您做的很好，感謝有您」、「平時就要做好防災工作工程，等豪大雨來全台都是受害者」。