大陸研發新型「極速小口徑轉管炮」。取自微博＠沈默的山羊

中國大陸新型20管30毫米近防火炮（方陣快砲）系統試驗的照片，於近期在大陸社交網絡上出現。海外媒體指出，其每分鐘射速高達五位數，射程約在3至5公里之間，研發目的是作為最後一道防線來應對各型飛彈來襲，特別是極音速飛彈及各型巡弋飛彈。

網傳照片顯示，大陸新研發的新型方陣快砲有20根炮管，比目前解放軍使用的最新型1130近防炮多出將近一倍。火炮口徑未知，但從照片中比例來看，砲管口徑可能與解放軍正在使用的1130近防炮一樣是30毫米，此一新型火炮被稱為「極速小口徑轉管炮」。

1130近防炮目前已經在054A護衛艦、052D護衛艦、遼寧艦、山東艦、海南艦使用。1130近防炮是基於前一型730近防炮的進一步發展型，研發主要目的是提高近防炮系統對超音速掠海飛行目標的攔截能力。它採用了11管30毫米口徑加特林機炮，射速高達每分鐘11000發，最大有效射程為5公里。

而前一型的730近防炮也同時配有雷達、光學、紅外線追蹤系統。目前仍在051C型驅逐艦、052B型驅逐艦、052C型驅逐艦、早期052D型驅逐艦、早期054A型護衛艦等較舊型船艦使用，其最大射速可達每分5800發，有效射程達3公里。

多維新聞報導，中國研發的新型20管30毫米近防火炮射速遠超每分鐘10000發，其原理樣機已在1月、3月、4月完成三次射擊試驗。有消息分析，和730近防炮、1130近防炮相比，該炮另一個特點是射擊時不會拋出彈殼。而730近防炮、1130近防炮都會拋殼。

目前美國研發的「方陣」系統採用6管20毫米口徑「火神」機炮，射速為每分鐘4500發，有效射程2公里；荷蘭的「守門員」速射近防炮系統使用7管30毫米加特林機炮，射速為每分鐘4200發，但具備3公里有效射程；義大利的「海天頂」速射炮採用了4管25毫米口徑機炮，射速每分鐘3400發，有效射程為2公里；西班牙「梅羅卡」系統射速每分鐘9000發，射程為2公里。

報導指出，中國正在服役的1130近防炮明顯已較他國同類產品性能出眾，而正在研發的新型20管30毫米近防炮不論是射速或射程只會更優秀。