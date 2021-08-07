教育部發文恭賀卻把圖誤植成文姿云拿金牌。（圖／翻攝自教育部臉書）

中華隊選手文姿云5日在東京奧運空手道女子55公斤量級4強賽，不敵烏克蘭對手特里加（Anzhelika Terliuga），最終得到銅牌，為我國貢獻本屆奧運第12面獎牌。教育部第一時間在臉書發文祝賀，卻將圖片誤植為金牌，引發外界熱議。國民黨立委李德維批，此「搶快」的行為凸顯了政府「務虛不務實的風氣」，更有在文的遺憾上「傷口灑鹽」之疑慮。

李德維6日在臉書發文表示，教育部在臉書鬧的烏龍，平心而論並非大錯，但令他擔心的是「務虛不務實」的風氣。自東奧開幕以來，從總統蔡英文到許多政治人物，都搖身一變成了「體育主播」，或是「體育特派員」，這種蹭流量、轉移疫苗空窗的焦點升高民怨的行為，令人質疑：「支持體育，除了臉書洗版之外，沒有其他能做的，該做的事嗎？」

李德維指出，像教育部作為體育署的上級機關，該做的，就不是忙著在臉書錦上添花，而是制定正確的政策、整合必要的資源、建構適合的體系，並確實執行。政府的角色，不應與民眾、媒體、企業爭先表達對選手的讚賞。

李德維直言，教育部急著要搶先發出恭賀圖文，所以「超前部署」，做好了各種獎牌的圖備著卻不幸誤發，將銅牌誤植為金牌，此舉更有在文姿云的遺憾上「傷口灑鹽」的疑慮。