Source: Andre Iguodala — a three-time Warriors champion and 2015 Finals MVP — agreed to sign a deal to return to Golden State. The Brooklyn Nets were also a finalist. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 6 2021

昔日曾拿3次總冠軍的勇士豪華陣容如今重聚了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞7日爆料，上季效力熱火的伊戈達拉確定將跟勇士簽下1年老將合約，更打算待在勇士直到退役，值得一提的是，伊戈達拉最後關頭也曾考慮加盟籃網。

「誰能想到我還有機會回到曾效力過的地方，無論這將定義成什麼，還是我跟一些隊友建立的感情、跟勇士球迷的關係、跟灣區的關係，以及在那裡結束職業生涯的機會，這一切都很特別，」伊戈達拉說，「那裡氛圍很誘人，像在夏威夷。」

曾在2013到19年期間效力勇士的伊戈達拉，不僅幫勇士奪下2015、2017與2018年總冠軍，更獲選2015年總冠軍賽MVP，可惜勇士在2019年夏天因為薪資空間考量，把他交易到了灰熊，卻馬上被丟到熱火，上季場均4.4分、3.5籃板。

只要「浪花弟」克雷湯普生下季傷癒復出，柯瑞、克雷湯普生、卓雷蒙格林與伊戈達拉等人組成的勇士3冠陣容就可重新到齊，加上內線擁有去年榜眼懷斯曼坐鎮，勇士或許能在下個球季挑戰重返王位，就看衛冕軍公鹿與徹底補強的湖人點不點頭了。