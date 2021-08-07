【愛傳媒蔡詩萍專欄】台灣「鞍馬王子」李智凱，奪得東京奧運鞍馬銀牌，他的成績15.400，非常之高！但，金牌得主Max Whitlock，卻拿下15.583分！差多少？0.183！0.183決定了金銀牌之別！

決定了四年苦練，一期一會是驚喜，還是稍稍感覺遺憾！但，台灣觀眾對金牌得主Max Whitlock，還是很友善的，祝福他也祝福了李智凱。

當Max Whitlock帶著金牌回英國時，一個畫面，立刻吸引了我：再也怎麼強大的父親，依舊是孩子的大玩偶！孩子才不管你是什麼大明星，他只知道，你是他老爸，你回家了，你就要繼續充當他的大玩偶！

Max Whitlock返抵英國，在機場，他的女兒飛身撲向他，霎時，所有鎂光燈，都拍下這位兩屆奧運鞍馬金牌，蹲下，擁抱他女兒的畫面！

百鍊鋼化為繞指柔，父親原來也那麼柔情似水，在女兒的面前！

我想起來，我好像也有那麼一張照片，很久之前，跑完一場半馬，女兒捧著一束花，害羞的在終點線等我，看我累得半死回來，也跑著迎向我，我蹲下去，一瞬間，什麼疲累全忘了！

流光似水，女兒已經十六歲了。

我想，我小時候一定也有飛身撲向父親懷裡的畫面，只可惜，那時拍照沒這麼容易，我們父子錯過了不少，相擁、相抱、我害羞他歡顏的鏡頭！

今年父親節，我等著，女兒對我說父親節快樂；我等著，我對我父親說，老爸父親節快樂！每位父親都希望孩子比自己強，但每個孩子都在生命最原初的階段裡，把父親視為是一個溫柔而巨大的身影！

我寫下了《我父親 那麼老派這麼多愛》，在他九十五歲這一年的父親節前。

作者為知名作家

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