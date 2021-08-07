【愛傳媒陳念初專欄】記者會是媒體獲得資訊重要的途徑，擔任媒體發言人角色，並不簡單，部會首長親自擔任發言人，有好有壞，就看議題、效果與內容而定。

以每天下午兩點新冠肺炎疫情記者會來看，每天都是公布疫情數據與解析疫情動態，它有兩個很重要的意義，第一個就是數據的變化與解析，第二個就是防疫政策上的新方向與戰略步驟。

陳時中指揮官親自召開記者會，疫情事件上具有必要性與政策角色。但既然是記者會，不只是數據發布與政策方向，記者是重要發問主體，發言人或發言人群的答問，都是非常重要的媒體新聞內容。

記者的提問，政策發言人有必要誠實回答，不能實問虛答，也不能避重就輕，避而不談更是發言人大忌。而發言人動氣這件事，已經是發言溝通關係裡的一種危機。

八月四號下午兩點防疫指揮中心記者會，針對高端疫苗數據，記者追問，「高端到底送了幾批疫苗作為封緘檢驗使用，為什麼問了2天，指揮中心都沒有辦法給出相關數據，難道是無法掌握疫苗批次和數量嗎？」陳時中難掩不耐，直指媒體「這樣的問法不好，我昨天就跟你講我忘了問，第一天問，我不知道，第二天說我忘了問，用這樣的態度不是一個健康態度。」並強調，送驗幾批跟大眾利益關係不大。

陳時中的回答明顯不妥，首先，媒體記者的提問，就問題上我看並無不妥，這是點出了高端疫苗大家關切的資訊，反而陳時中的回答令人感到無法認同，記者的問法有何不妥？

針對該問題，陳時中第一天說不知道，第二天忘了問，擔任發言人恐已經失格，也就是記者的問題，難道不值得留下備註，準備下次回答嗎？

我支持記者追問的精神，就怕看不到追根究底的記者，這就是媒體的角色。

陳時中可能把自己角色搞錯了，在疫情記者會裡，他既然是發言人，就有責任回答記者的問題，記者是媒體第四權賦予的角色，問題再怎麼尖銳？都應該被尊重，發言人表達情緒用詞，直接質疑記者的問法不好，還說不是健康的態度，記者在發問現場被教育，就是一種自由媒體時代負面教材，記者可不可以反問，指揮官您的回答不好，不是健康的發言人態度，可以這樣嗎？

記者與發言人之間，有一種類質詢但不動氣的互動框架，該回答的是發言人，應回答的是問題本身，質疑記者的態度，若在國際記者會裡，恐會成為一種笑話。

而陳時中最後強調的，『送驗幾批跟大眾利益關係不大』，這又是大大的失言，官員過於主觀的認知大眾利益，只要資訊公開透明，價值利益恐怕是由大眾自己來決定。

媒體前動氣是兩面刃 認清主客觀角色

轉換場景，若這是立法院質詢，陳時中與立委之間的攻防，其實，有點反質詢或動氣是一種氣勢與戰略，因為記者是第三者，記錄著質詢過程，這是過去許多官員反質詢的常態，因為媒體喜歡質詢有火花這味，有guts的官員，反而會成為明星。

但，媒體記者會就是不行，因為主客觀角色與情境完全不同。這其實就是媒體政治，一人為主體對應媒體與兩人互為主體在媒體前攻防，有不一樣的媒體傳播效果。

很多發言人就是因為與記者在記者會裡爭執或不當應對，未善盡角色而下台，國外有些發言人案例則是變成笑話一則，社群網路流傳。

媒體經歷過各種世代，台灣從1993年開始打破了老三台的時代，媒體眾聲喧嘩記者追求真相的年代，記者突破了言論框架，媒體與發言人之間，有磨合，更有彼此的最適尺度，以及產生了最佳關係與互動倫理。

大家熟悉的最強國防部發言人就是已退休的羅紹和，因為他不動氣，因為他邏輯很好，口齒也清晰。羅紹和的發言人故事，可以成為一種正面教材。

指揮中心記者會是一個常態記者會，陳時中就是主要發言人，這是發言人群的記者會，有各種不同公衛或醫學專業的人回答記者的問題，最近有關高端疫苗的事宜民眾關切，食藥署署長應該常出席，陳時中會忘記問的事，食藥署應該隨時都可以回答，否則，記者提問，發言人只回答想回答的問題，陳時中跳開許多記者提問的問題，或是回答無法讓人釋疑，記者會恐淪為形式意義，並不是人民所樂見。

術業有專攻，發言就是一種專業，陳時中的發言，原本各界以技術官僚來看待，不以發言人的訓練與格局來嚴格檢視。

但因為過於頻繁召開及模糊避答的問題真的不少，加上幾次動氣的回應，以一個觀眾而言，聽了記者提問，再聽陳時中個人語詞風格的回答，總覺受眾真的無法做好Q&A，許多評論員找出陳時中的金句或回應，作為議題發揮，對指揮中心的公信力是有影響的。

陳時中曾以落淚或哽咽情緒，柔性導引了台灣人民對他的好感，但動氣情緒及擦邊球回答問題的習慣，若變成刻板印象，那就是發言上的負面教材了。

陳時中即使在隔天針對健不健康說法表達歉意，還說自己修養不夠，但顯然新聞事件傳播已經分享出去，接下來記者會依舊在，發言人角色沒變，時中金句流行語，這回變成『健不健康』，恐都是動氣惹的禍，媒體兩面刃，真是政治硬道理。

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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