【愛傳媒黃珊珊專欄】原本是輕颱等級的第9號颱風「盧碧」，已經降為熱帶性低氣壓，但根據中央氣象局預報，熱帶性低氣壓路徑直接登陸機率相當大，週末還是會為北部地區帶來強烈雨勢，提醒大家，一定要提前做好防災準備，低窪地區、地下室，要記得事先清淤避免積水，如果需要阻水沙包，記得事先打電話到區公所登記後就可以領取。

為了防範這次的強降雨，台北市各個相關局處都提前做好防風及防汛的準備工作，包含測試防水閘門、整備抽水機具、修剪路樹等等，氣象變化萬千，務必留意新聞動態，也可以透過北市府官方帳號的訊息，來了解有關大眾運輸運營時間及河堤疏散的最新消息。

這個週末也是父親節，疫情警戒降級，又碰上下雨天，或許不少人選擇待在家裡和親朋好友一同慶祝，雖然全家團聚的時光很珍貴，還是要做好消毒工作、維持安全距離，保護好自己和家人的健康更重要，聊天時戴口罩，吃飯時盡量分食、不交談，做好防疫措施減少家戶感染的風險，才能度過平安又快樂的週末！

作者為台北市副市長

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