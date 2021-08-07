東京奧運使用的壘球。（路透）

這次東京奧運讓棒壘球復活，美國隊7日晚間與日本隊爭奪金牌。美國先發投手萊恩(Joe Ryan)先前在比賽時發現，日本的球做得真好，比棒球老祖宗美國都還好。「美國需要有這種球，這太棒了，簡直是完美。」

美媒《洛杉磯時報》報導，負責製造東奧棒球的廠商是SSK，他們平時生產日本少棒、青棒、成棒、社會組的用球，除了日本職棒之外幾乎都是SSK生產，還包括2019年的世界12強賽用球。日本職棒的官方合作廠商是日本體育用品龍頭美津濃，不過也有一些球隊在練習時會使用SSK的球。

SSK只使用日本牛皮製作球，並且要在日本生產，原因是他們先前在台灣、韓國生產時都遇到困難。主要是水土不同，同樣的生產方式在台韓就會出現品質不穩定的問題。

打過美國職棒大聯盟的美國投手卡茲米爾(Scott Kazmir)、墨西哥投手裴瑞茲(Oliver Pérez)都稱讚日本的球比大聯盟好多了，即使東京氣候炎熱潮濕，他們仍然可以比較容易抓握住球。也有投手表示日本的防滑粉比大聯盟好。

大聯盟用球是由旗下公司羅林斯(Rawlings)在哥斯大黎加的工廠製造，投手抱怨這種球不易抓握，許多人因此在球上塗抹「外部物質」增強黏性，大聯盟本季嚴格查禁而讓投手怨聲載道。