因記者連追3天高端疫苗審查情形，衛福部部長陳時中4日動怒回嗆「這樣的問法不好啦」、「用這樣的態度不是一個健康的態度」，引發批評。國民黨立委洪孟楷表示，陳長期以來態度可議，包括將疫苗比喻成蛋糕、雞腿，也常不正面回覆外界疑問，陳要是真的如此委屈、不滿，那記者會若沒事真的可以不用開。

洪孟楷6日在臉書發文指出，國產疫苗絕對支持且必須，但執政黨的嘴臉才是讓國人沒信心的關鍵；期中分析報告都還沒出爐就直接通過EUA；面對外界批評，會議紀錄去標籤化、姓名化及識別化後跟國人報告，「但某種程度上，這不就是去專業化嗎？」

洪孟楷強調，陳時中面對外界疑慮稱「打高端這部分，跟大眾利益影響不大」，還將疫苗比擬成蛋糕、雞腿等離譜謬論，國人對於要打進身體的疫苗，絕對有資格、理由及條件去質疑、要求政府負起責任。他要呼籲執政黨：「不要再亂扣帽子，是你們讓國人沒信心！」

不僅如此，洪孟楷更直言：「請陳時中部長真的不要太不滿！記者會若沒事真的可以不用開，不必這麼委屈；但既然開了，就請認真、有耐心地回答國人想知道的問題。」