荖濃溪96公里處，泥水漫淹至道路，無法通行。（翻攝自桃源區部落族群Line群組／石秀華高雄傳真）

高雄市受「盧碧」颱風外圍環流影響，6日和7日狂下豪大雨，高雄市宣布7日停止上班上課，雨勢未歇，今早大雨伴隨轟天巨雷，不少人在睡夢中被嚇醒，大雨狂炸高雄，尤其是山區的桃源日雨量近700毫米，聯外道路受阻，已成孤島，六龜、茂林也超過550毫米，豪大雨仍持續的下，有網友形容「雨下得像瀑布一樣」、「比颱風天還誇張」！

根據高雄氣象站7日上午統計資料顯示，6日至7日上午，24小時雨量超過500毫米的地區包括桃源降下了630毫米、茂林區則有551毫米、六龜區則有584.5毫米，超過350毫米的則有那瑪夏和杉林區，甲仙區也有318毫米，另外，美濃、內門、旗山、燕巢、大樹、橋頭和仁武區也都降下超過200毫米雨量；其他地區也都降下超過100毫米或近百毫米雨量。

高雄氣象局站提醒，除了豪大雨雨勢外，也有不少地區會吹強風，其中茂林和鼓山區陣風會達9級，燕巢、岡山、彌陀、仁武、左營、前鎮和苓雅等區也有8級陣風。

雨炸彈侵襲高雄，台大PTT網友以「這風雨好大」為題發文，指「高雄今天這個風雨也太大了，和颱風天根本沒兩樣，還好今天禮拜六不用上班，不然請假又要被扣錢了」；也有網友提醒「出門要小心，外面超恐怖的」，有網友則表示，「雨下得像瀑布一樣」、「感覺比颱風天還誇張、颱風天還不會打雷」。

根據了解，桃源區因降下豪大雨已成災，各聯外道路積水或遇土石流、山上落石掉落已被阻斷，目前宛如孤島！