如果男生遇到主動、又要求到你家洗澡，再笨的人都知道人家對你有意思，但一名男網友遇到學妹頻頻示好類似情況，卻不知所措，於是發文寫道：「我該怎麼辦呢？ 我是個內向的男生，不知道該怎麼面對這種事情？」貼文引起網友熱議，但不少猜測，學妹可能不是原PO的菜。

這名男網友在臉書社團「爆料公社」發文透露，一名學妹老是找他聊天，甚至想合租宿舍，拒絕後與學妹關係轉淡，過了一段時間後，學妹竟提出想到自己租屋處洗澡的要求，讓他感到血脈賁張，卻又不知如何是好。

原PO說，這名學妹都是主動接近他，可是自認自己是個魯蛇，沒交過女朋友，家境也沒像學妹一樣有錢「學妹總是喜歡打電話給我，或臉書密我在幹嘛？過不久就跟我說，她家離學校有段距離，問我能不能借她住我這裡，我直接跟她說不可能，我的床是要留給初戀女友的，直接打槍......然後有一陣子她都不跟我講話，後來關係比較好一點，偶而來我家講話聊天，然後就說要洗澡」。

重點是，原PO租的房子廁所窗戶是透明的，外面的人可以看到廁所內的狀況，於是我就拿個簾子稍微擋一下，但是電風扇一吹過去就.......雖然我是很有風度的人，沒有做出任何變態的事情，每次她來家裡洗澡我會叫她不用太擔心，可是她反而浴室門沒鎖，就直接脫衣服洗起來了「我是個內向的男生，不知道該怎麼面對這種事情？」

網友看到貼文沒給原PO建議，反而認為他對學妹沒有意思「這還用問...一定不是你的菜...不然還用上來問...早就上了」、「天上掉下來的，常常不是禮物，是鳥屎」、「會放上來討論只有一種情形，學妹不正」、你會這樣說 學妹一定不優 送上門 你理由一堆」、「這個學妹一定不漂亮所以連偷看的勇氣都沒有。

另也有人認為「處理完一堆人就衝進來叫你簽本票了」、「通常不用錢的更貴!哈」、「差點太跳了」、「 趕快再灌2瓶58不然我怕你唬爛不下去」、「醒醒吧肥宅，別再創作了」。