盧碧颱風雖無直接撲台，但其席捲西南氣流，為台灣帶來強降雨，中南部災情四起，今（7日）連結南投埔里與清境農場的台14線發生邊坡坍方，落石與樹枝滾落，佔據雙向車道。據了解，公路總局埔里工務段獲報後，已火速前往搶修，並於上午9時30分許成功搶通。

中南部地區受西南氣流影響，被猛烈雨勢侵擾，各地災情頻傳，截至發稿前，包括苗栗縣泰安鄉、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、以及南投縣信義鄉、仁愛鄉，因降雨量達標準，均宣布停班停課。

而連結埔里與清境農場的台14線73公里處人止關明隧道今晨發生邊坡坍方，大量土石與樹木殘枝滾落道路，阻擋雙向道路，所幸事發時並無人車通過，無造成人員傷亡。據了解，公路總局埔里工務段獲報後已前往搶修，順利於上午9時30分許完成搶通。

南投林區管理處今天表示，考量山區天候與行車安全，奧萬大國家森林遊樂區今天暫時休園，待山區雨歇後進行全面安檢，確認安全無虞後再行開放；此外，奧萬大國家森林遊樂區聯外道路地質脆弱，各山區步道遇豪雨容易發生崩塌或土石流等災害，基於安全考量暫時休園，實施道路落石泥流清除措施，確認安全無虞後再開放。