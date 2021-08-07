為中華隊摘下史上第1面奧運空手道銅牌的「小清新」文姿云，成為台灣民眾心目中的空手道女神，場上就落下淚水的她，賽後提到家人，眼淚再度止不住，經過一段時間沉澱後，昨（6日）晚上在IG發文曝為東奧賽事準備心情。

文姿云昨（6日）在IG發文道出心聲「空手道在2016年納入東京奧運正式項目，從那個時候開始，我們多了一個夢，期待有一天能踏上運動員心目中最高殿堂，然後是站上榮耀的頒獎台，隨著時間越來越靠近壓力也隨之而來。」

文姿云訓練過程有了撞牆期「有段日子不知道怎麼了，迷失了方向，好像打的不是自己愛的空手道，怎麼做都達不到教練的要求，像個機器人一樣；全身僵硬動作遲鈍，然後開始懷疑人生。」

內心受挫的文姿云表示「常常練完默默走進廁所淚潰，每每走進道場伴隨著一股恐懼，會呼吸困難的那種感覺，我嘗試各種方法調整自己，希望讓自己看起來無所畏懼，試圖找回那個喜歡自己在場上的感覺！今天找不到沒關係，明天繼續，直到找到為止！」

空手道女子55公斤級，文姿云4:4打平世界第1的烏克蘭對手，最後遭判輸奪銅。（圖/季志翔攝)

而文姿云在準備東奧出發前說「發自內心的喜歡做一件事情，心裡會有足夠的力量去支持著你，也是這股力量讓我一直一直前進。到了出發之前，即使大家都說我很棒、很好，可是我還是覺得自己不太行、不是很好，抵達日本隔天，馬上開始訓練，情緒再次打亂了訓練的節奏，淹沒我整個思緒。」教練看到文姿云情緒便說著「這就是一場比賽而已，什麼大家的期待、什麼包袱通通不重要好嗎?希望我整理好心情，再次回到場上完成訓練。」

在賽前一天到比賽場館場勘，心跳莫名的加速，文姿云認真緊張了表示「想起老師的話：當你感受到任何一種情緒的時候，接受它、擁抱它、然後回家睡個好覺！那一晚我真的睡了一個好覺，因為我知道今天是我的場！相信自己真的是一種最棒的超能力」，

文姿云最後表示「努力奮戰到最後一刻，毫無保留！儘管結果有點小小的遺憾，可是，媽呀，我真的站上奧運頒獎台了！為空手道寫下歷史，我為自己的努力感到驕傲！謝謝曾經想要放棄但堅持下去的自己。」