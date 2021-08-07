高雄市政府官員日前在質詢時被問，是否對國產疫苗有信心？現場官員全數舉手。國民黨高雄市議員吳利成6日追問現場官員，願不願讓家人、小孩接種國產疫苗？若第三劑開放混打，自己願不願接種國產疫苗？官員們面面相覷後舉手。對此，表示：「大家心理都有數。」

根據香港媒體《中評社》6日報導，高雄市政府官員日前在質詢期間，被問到對國產疫苗有無信心？現場官員全數舉手，但官員多數已接種完二劑疫苗，引發外界議論。吳利成6日質詢時，坦言自己50歲了卻還沒打到疫苗，更進一步追問，現場官員願不願讓家人、小孩接種國產疫苗？若第三劑開放混打，自己願不願接種國產疫苗？官員們面面相覷後全部舉手，態度較上回顯得遲疑。

對此，吳利成表示，他會追問這個問題是因為，之前官員們面對民進黨議員，都很乾脆的表示自己已打過疫苗，也願意支持國產疫苗，所以他想換個方式問，看會不會讓自己的家人、小孩接種國產疫苗？但他也相信沒人敢不舉手。

吳利成直言，國產疫苗效果如何至今仍是問號，現在歐美國家要打第三劑了，國產疫苗沒有國際認證，打了能邊境移動嗎？民眾對於國產疫苗的疑慮，來自政府始終「很奇怪」的態度；他能理解檯面上官員舉手的原因，但大家是不是真心想打，「大家心理都有數。」