據指揮中心截至昨(6日)傍晚5點統計，全國意願登記總數1204萬2550人，其中願意打高端人數首度破百萬。指揮官陳時中昨並宣布，第6輪將打高端疫苗，至於屆時預計開放哪些族群、多少人接種，則尚未公布。此數據引發不少網友在批踢踢留言討論，「817等著打，量太少了吧」、「廢話哦，政府根本不給38歲以下任何國際疫苗啊」。

據《中國時報》今(7日)報導，指揮中心至6日傍晚5點統計，全國意願登記總數1204萬2550人，其中願意打高端人數首度破百萬，共100萬3249人；僅勾選高端者有17萬4904人，其餘是複選高端和其他疫苗。

另外，根據《ETtoday新聞雲》報導，截至6日下午兩點半，已有超過100萬人登記願意施打高端疫苗，其中18到29歲有19.1萬人表示願意；30到39歲有22.7萬人登記；40到49歲有22.4萬人；50至59歲有15.9萬人；60到69歲有12萬人；70到79歲有5.5萬人；80到89歲有2.2萬人；90到99歲有3千多人登記，100歲以上也有61人登記。

針對此數據，有不少網友在批踢踢、yahoo新聞的相關報導留言表示，「1450和817快去打，打好打滿！」「離817萬還有一段距離，加油」、「這樣好，趕快開放打，打好打滿才不會佔了BNT的名額，各取所需」、「看看就好」、「我單勾高端，八月下旬應該有機會打」；也有網友表示，「尊重大家選擇 我們共同敵人是病毒」。

網友留言。(取自yahoo新聞)