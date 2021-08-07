屏東霧台豪雨狂灌 累積雨量483毫米 縣府災害應變中心二級開設 09:562021/08/07 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東7日豪雨狂炸，大仁科大前維新路又變小河。（謝佳潾攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東7日豪雨狂炸，大仁科大前維新路又變小河。（謝佳潾攝） 屏東7日豪雨狂炸，大仁科大前維新路又變小河。（謝佳潾攝） 受颱風盧碧及西南氣流影響，屏東縣7日豪雨狂炸，截至上午9點，霧台鄉累積降雨量高達483毫米，高居全國之冠，同時屏東市區、鹽埔鄉、潮州鎮等地也陸續傳出路樹倒塌、道路積水等狀況，對此，屏縣府災害應變中心成立二級開設。 盧碧甩尾強降雨來襲 高雄災害應變提升二級開設 國健署銀髮計畫 雲林縣山、海各一案入選 #霧台鄉 #屏東 #豪雨 #二級開設 #累積雨量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東日累積雨量達234毫米 網友湧入潘孟安臉書要求停班課 17:072021/08/05 生活 雲林台西鄉暴雨多處積淹水 老阿嬤坐困床墊不敢動 13:532021/08/06 生活 外圍環流影響 南市啟動二級應變中心開設 22:192021/08/06 生活 國3竹田段2車暴雨中擦撞 21歲男「痛苦倒路邊」搶送醫 12:012021/08/05 社會 屏東三地門鄉累積降雨量居全國最高 大仁科大前又積水成河 13:492021/08/05 生活 二級警戒延長！陳時中：全國延至8／23 14:082021/08/06 生活 兼顧防疫 南投縣到宅表揚模範父親 04:102021/08/05 地方新聞 烏山頭水庫滿庫溢流 3年來首見 04:102021/08/05 焦點要聞 鄉代建商PK公所課長 彰化員林市蛋黃區住宅巷道遭圍籬一分為二 15:382021/08/05 社會 池上圳入水量少1／3 農田分區輪灌 04:102021/08/07 地方新聞 溫室泡水復種得等1周 空心菜恐大缺 04:102021/08/05 焦點要聞 生活熱門新聞 百萬AZ族有福了 70萬人優先混打BNT、莫德納 - 生活 疫苗混打太晚來 醫嘆：最後只爽到二類官員 - 生活 「微颱風」登陸機率大增 地點曝！全台雨再下兩天 - 生活 原盧碧登陸竹苗 今下午出海！全台豪雨續炸 - 生活 豪雨狂炸高雄6天5坑 Wecare不忍了怒PO文要韓國瑜負責 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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