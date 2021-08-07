屏東7日豪雨狂炸，大仁科大前維新路又變小河。（謝佳潾攝）

屏東7日豪雨狂炸，大仁科大前維新路又變小河。（謝佳潾攝）

受颱風盧碧及西南氣流影響，屏東縣7日豪雨狂炸，截至上午9點，霧台鄉累積降雨量高達483毫米，高居全國之冠，同時屏東市區、鹽埔鄉、潮州鎮等地也陸續傳出路樹倒塌、道路積水等狀況，對此，屏縣府災害應變中心成立二級開設。